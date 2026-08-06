¿Por qué está lenta o se cae la plataforma e-BROU, qué alcance tiene el problema, qué riesgos hay y cuándo se resolverá?

Desde el pasado lunes a última hora, la plataforma de banca online del Banco República, e-BROU presenta problemas, ya sea por caída o lentitud de la misma, si bien por momentos funciona con normalidad. Esto ha generado inquietudes en los clientes del banco estatal.

En diálogo con El País, la gerenta general del BROU, Mariela Espino, dijo que se encuentran trabajando en la solución, que habían pensado que lo habían resuelto en un momento, pero que volvió a generar problemas.

Espino explicó que todo el ecosistema tecnológico de la institución incluye: el call-bancario, la plataforma que sustenta la banca en Internet, la que tiene que ver con cajeros automáticos y Switch, además de otra cantidad de sistemas más pequeños colaterales, con interrelaciones entre ellos. Algunos de esos sistemas no han presentado alteración alguna.

Telefono celular con la aplicacion del Banco Republica, eBrou, en Montevideo, ND 20250917, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

“Algunas de esas interrelaciones se pudieron ver afectadas, porque es principio de mes y hay una carga transaccional mucho más alta, lo que hace que el sistema se sature y caiga, o sin llegar a caer, los usuarios notan una lentitud mayor que habitualmente, cuando ingresan a realizar sus operaciones”, afirmó la ejecutiva del BROU.

Explicó que “este tipo de fallas no tienen una conducta pareja y son las más difíciles de trabajar, porque en algún momento se piensa que se solucionó con alguna acción y después vuelve a aparecer el inconveniente”, agregó.

Espino descartó cualquier tipo de ataque de hackers, ya que atribuye la situación al funcionamiento mismo de la plataforma tecnológica del banco. Consultada al respecto, reafirmó que no tienen absolutamente ningún indicio en ese sentido y “eso está totalmente descartado”. Asimismo, destacó que los saldos de las cuentas de los clientes están “seguros”.

Cabe señalar que la plataforma de la banca por Internet, tanto a nivel de computadoras como de celular, es lo que presenta intermitencias, mientras que los cajeros automáticos y los POS funcionan bien.

Brou foto: archivo.

Espino no precisó cuándo el problema estará solucionado, pero dijo que están trabajando en ello y lo seguirán haciendo toda la noche si es necesario, para volver a la normalidad lo antes posible.

El trabajo está siendo desarrollado por el equipo interno del área de tecnología del BROU, con técnicos de los proveedores de los sistemas afectados.