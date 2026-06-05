BROU sin objeciones para implementar la obligación de advertir a clientes con depósitos en dólares sobre riesgo cambiario

El proyecto normativo del Banco Central (BCU) que obliga a los bancos a informar a los clientes que abran o tengan cuentas en dólares sobre “los riesgos derivados de las variaciones en el tipo de cambio, por las cuales podrían recuperar menos de lo que depositaron en términos de la moneda local”, genera “ruido” a los bancos privados.

En la práctica, el ahorrista deberá firmar y declarar “haber leído y entendido lo informado sobre el riesgo de tipo de cambio”, según indica el proyecto, en consulta pública hasta el 15 de junio.

En tanto, el presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, dijo a El País que “hace un tiempo ya venimos teniendo reuniones con el BCU” sobre estos aspectos.

Fachada del edificio del Banco República (BROU) con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

“En el marco de las políticas de desdolarización que hace años viene transitando Uruguay, el Banco República acompaña a las mismas, obviamente cumpliendo con todas las regulaciones que el Banco Central define. Es así que en todas nuestras sucursales y nuestros medios digitales de ser necesario, estaremos cumpliendo con lo definido por el Banco Central”.

Según un comunicado del BCU “en particular, el objetivo es asegurar que los clientes reciban información clara sobre los riesgos derivados de las variaciones en el tipo de cambio, por las cuales podrían recuperar menos de lo que depositaron en términos de la moneda local. Se procura de este modo contribuir a que los depositantes, quienes en muchos casos no perciben plenamente estos riesgos, cuenten con elementos adecuados para la toma de decisiones informadas”.

El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa expuso ante ejecutivos bancarios en el Banco Central (BCU). Foto: BCU.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, comparó la normativa a los octóganos de los alimentos que advierten sobre excesos de grasas, sodio o azúcares.

Uruguay está entre los tres primeros países del mundo de mayor porcentaje de dolarización de sus depósitos (73% del total estaba en la moneda estadounidense a fines de 2025).