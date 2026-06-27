Pese a la caída de ayer, el dólar en Uruguay sube levemente en la semana y corta una racha de dos consecutivas de caída

El dólar bajó ayer, luego de tres alzas consecutivas, 0,23% y se negoció en promedio en $ 40,123 a nivel interbancario. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,05 y $ 40,15 para finalizar en el máximo, prácticamente estable (tuvo una mínima suba de 0,02%) con respecto al cierre del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense subió apenas 0,06% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el jueves previo, ya que el viernes 19 no hubo operativa por el feriado debido al natalicio de José Gervasio Artigas). Así, cortó una racha de dos semanas consecutivas de caída (la pasada había bajado 0,63% “punta a punta” y en la anterior a esa había retrocedido 0,29%.

El junio, la moneda estadounidense baja 0,11%, aunque en lo que va del año se incrementa un 2,77%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron 433 transacciones por un monto equivalente a US$ 228 millones, mientras que ayer se negociaron US$ 40,5 millones en 67 operaciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos para la compra y subió 5 centésimos para la venta, y finalizó en $ 38,90 y $ 41,40 respectivamente. En la semana, “punta a punta”, la cotización al público para la compra subió 10 centésimos, mientras que para la venta quedó estable.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,38% y cerró en 5,1695 reales. En junio el dólar en Brasil sube 2,23%, aunque en 2026 retrocede 6,05%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial cayó ayer 0,17% y finalizó en 1.4747,72 pesos argentinos. En el mes sube 4,57% y en el año aumenta 1,05%.

Por su parte, el euro subió ayer y superó el nivel de US$ 1,14, tras la caída de los precios del petróleo y el aumento de la tolerancia al riesgo entre los inversores.

El euro se cambiaba a US$ 1,1415, frente a los US$ 1,1379 del jueves.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en US$ 1,1401.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cayó por debajo de US$ 73, el nivel al que estaba antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, lo que reduce la necesidad de que el BCE tenga que subir sus tasas de interés pronto.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer dos unidades y cerró en 59 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo).

Foto: Pxhere.

En la semana, el riesgo país subió seis unidades, mientras que en el mes se incrementa dos puntos, pero en el año baja siete enteros.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,78%, prácticamente en el objetivo del Banco Central (5,75%).