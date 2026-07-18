Nuevo fondo para el sector energético financiará proyectos de innovación e investigación por un total de $ 50 millones

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ancap, UTE y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) presentaron la convocatoria 2026 del Fondo Sectorial de Energía que tiene como objetivo apoyar proyectos de investigación, desarrollo e innovación que impulsen el sector energético nacional. Según explicó el presidente de la ANII, Álvaro Brunini, el fondo total para la financiación de los proyectos será de $ 50 millones y sostuvo que uno de los desafíos del sector está vinculado al almacenamiento de baterías y descarbonización.

El Fondo Sectorial se separa en dos modalidades: una dirigida a instituciones sin fines de lucro que fomenten proyectos de investigación donde se financiará hasta el 100 % del costo total, por un monto máximo de $ 3 millones. La segunda está dirigida a empresas privadas para que implementen proyectos de innovación y se financiará hasta el 80% del costo total del proyecto, con un tope de $ 4 millones.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, indicó que una de las prioridades de la cartera está vinculada a la gestión de redes eléctricas. “Si no hay redes en el Uruguay no va a haber proyectos nacionales”, dijo y destacó la importancia del desarrollo de combustibles sintéticos.

Andrea Cabrera, Fernanda Cardona, Álvaro Brunini y Cecilia San Román. Foto: MIEM.

Cardona destacó la importancia de exponer “proyectos concretos” para la población. “Una de las robusteces que tiene Uruguay es que el ecosistema se conoce, es maduro y es talentoso”, dijo y resaltó la importancia de la articulación de los proyectos y la necesidad de conocer el público objetivo. La jerarca recordó que desde el inicio del Fondo Sectorial en 2008, se presentaron 476 propuestas y se aprobaron 220 proyectos que contribuyeron al desarrollo del sector energético nacional.

Por su parte, la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, destacó el proyecto como un punto de encuentro entre las empresas públicas. “Hemos logrado tener un fondo sectorial que atraviesa todas las miradas de la política energética”, dijo.

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, resaltó la oportunidad que brinda el fondo para generar conocimiento e hizo énfasis en una nueva mirada que incluye el fondo sobre género y sociedad. “Si bien es transversal a todos los proyectos, que este año se incorpore una línea específica con esa mirada va a atraer otros proyectos”, dijo.