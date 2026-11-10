Nicolás Albertoni será director de Comercio e Inversiones de la CAF tras lograr respaldo multipartidario

Nicolás Albertoni, ex vicecanciller entre diciembre de 2022 y marzo de 2025 durante el gobierno anterior, fue designado como director de Comercio e Inversiones de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

La incorporación del integrante del Partido Colorado contó con el respaldo y gestiones del presidente de la República, Yamandú Orsi; el apoyo del expresidente Luis Lacalle Pou y del expresidente Julio María Sanguinetti, según informó Búsqueda y detalló un comunicado al que accedió El País.

Allí se destacó que el posicionamiento de Uruguay dentro del banco regional se logró tras “varios meses de conversaciones al más alto nivel” que permitieron el consenso de “los principales partidos políticos uruguayos", más allá de las “diferencias”.

Fachada de la nueva sede del Caf Banco de Desarrollo de America Latina (Comunidad Andina de Fomento). Estefania Leal/Archivo El Pais

"Enorme responsabilidad"

Las funciones que Albertoni cumplirá tendrán alcance regional sobre las operaciones y programas del banco, dado que coordinará la agenda de comercio, inversiones e infraestructura en un esfuerzo por una mayór “integración económica” entre los países que integran la CAF, aseguraron.

Un aspecto que la CAF valora sobre a experiencia del exvicecanciller, según destacó el presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados a funcionarios, es la participación que Albertoni tuvo en las negociaciones para el acuerdo Mercosur–Unión Europea y en las que aún se sostienen para lograr que Uruguay integre el Acuerdo Transpacífico (CPTPP).

En diálogo con El País, Albertoni expresó un “enorme gusto” por asumir la “enorme responsabilidad”, y dijo que "hay mucho por hacer” en la región, donde “crecen los bloques regionales pero no así el comercio intrarregional”. También agradeció a Díaz-Granados por la confianza.