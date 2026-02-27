Ministerio de Trabajo analiza con distribuidores y sindicato lácteo denuncia de "golpes" entre chofer y repartidor

Redacción El País

La industria láctea atraviesa un extenso conflicto desde el año pasado por el cierre de empresas y plantas de producción en el interior pero el foco se trasladó a otra problemática cuando la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) denunció un hecho “grave y violento” sucedido en la empresa Clafer (principal distribuidora de productos Conaprole).

El sindicato y la empresa mantuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ayer en la que se estableció un cuarto intermedio hasta el miércoles para analizar la situación y las alternativas en profundidad.

Según indicó a El País la representante de la empresa y vocera de la Asociación de Distribuidores de Lácteos, Natalia Pena, la firma había propuesto el cambio de reparto al trabajador para que en caso de una mala relación con el chofer a cargo, pueda trabajar con otro.

El dirigente del sindicato, Robert Labruna, explicó a El País que una de las condiciones que estableció el gremio es separar de su cargo al chofer –quien habría agredido al trabajador– mientras dure la investigación. En tanto, para el peón, el gremio solicitó un cambio de camión y zona de repartición a cargo.

MTSS. Foto: Estefania Leal

Labruna sostuvo que el gremio también pidió que en el caso de que el empleado sea trasladado a la zona metropolitana, se le paguen los viáticos correspondientes.

Por otra parte, Pena sostuvo que “la empresa da por culminada la investigación (porque) no existe ningún elemento que pueda demostrar la veracidad de los dichos del trabajador”.

Labruna confirmó a El País que no existen elementos probatorios como imágenes o videos más que la denuncia policial, aunque agregó que se trata de “una situación que se repite” en la empresa.

Camión de Conaprole Foto: Archivo.

La FTIL había realizado un paro de 24 horas a nivel general el martes por este motivo. Labruna señaló que mientras se aguarda la respuesta de la gremial el próximo miércoles, no se adoptarán medidas sindicales.