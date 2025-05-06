Lavado: alerta del Banco Central a varios sectores por baja cantidad de reportes de operaciones sospechosas

Redacción El País

En 2024 los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo aumentaron 5,8% y marcaron un nuevo récord, al totalizar 964, frente a 911 de 2023 (el anterior máximo histórico), según había informado El País el pasado 28 de febrero en base a la Memoria Anual 2024 y Plan de Actividades 2025 de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU). Ahora, el BCU divulgó la Memoria Anual de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU que dio otros detalles y advirtió a varios sectores porque los ROS están por debajo de lo que deberían.

En este documento, el BCU hizo hincapié en que "en el periodo 2020 a 2024 los sujetos obligados del sector financiero presentaron el 92% de los reportes totales. De acuerdo con la información que consta en las Memorias de actividades respectivas, en el quinquenio finalizado en el año 2019 (2015 a 2019) el sector financiero representaba el 76% de los reportes totales presentados por los sujetos obligados en ese periodo".

"El incremento en la participación del sector financiero en el total de reportes recibidos se origina por la mayor cantidad de reportes presentados por ese sector y por la importante disminución de reportes presentados por los sujetos obligados del sector no financiero", añadió.

Según el BCU el sector no financiero "sufrió un descenso continuado hasta el año 2022 y ha venido recuperándose, pero, no ha alcanzado aún los valores que tenía en 2019 (149 ROS). En efecto, mientras que entre el 2024 y el 2020 las instituciones financieras incrementaron 41% la cantidad de reportes (880 contra 626), el sector no financiero aumento solo un 24% la cantidad de reportes (84 contra 68)".

"En los sujetos obligados del sector financiero, los bancos y las empresas de transferencias de fondos son las instituciones que presentaron la mayor cantidad de reportes en el periodo 2020 a 2024 (78% del total de reportes acumulados en el período)", explicó el BCU.

Lavado de activos. Foto: Archivo El País

Considerando solo el año 2024, los reportes del sector financiero aumentaron un 6% con respecto al año anterior, lo que se explica por el incremento en la cantidad de reportes presentados por las instituciones emisoras de dinero electrónico, administradoras de crédito y los bancos.

El informe indicó además que "las instituciones de dinero electrónico han ido incrementando la cantidad de reportes presentados en los últimos años, acompañando el desarrollo de la actividad del sector en ese periodo".

El BCU advirtió que "las empresas de servicios financieros y casas de cambio continúan con la tendencia decreciente y han descendido por segundo año consecutivo".

"Por su parte los intermediarios de valores, sector para el que destacábamos en Memorias anteriores que la cantidad de reportes presentados no era representativo del riesgo en materia de prevención de lavado de activos al que está expuesto, incrementaron los reportes presentados en el año 2023 pero, este nivel no se sostuvo en el 2024 donde volvieron a descender por un 69% (ocho contra 26)", cuestionó el Central.

Sector no financiero

El informe señaló que "con relación al sector de sujetos obligados del sector no financiero, en el año 2024 presentaron tres reportes más que en el año 2023 (incremento de 4%), alcanzando los 84 reportes. Se mantiene este año la tendencia creciente en la cantidad de reportes luego de la mínima cantidad de reportes presentados en el año 2021, aunque sigue estando muy por debajo de los presentados en el año 2019 (149 ROS), sin considerar el año 2018 que fue el mayor registro de reportes presentados por ese sector".

"Este leve incremento en la cantidad de reportes presentados por el sector no financiero tiene lugar debido al aumento de los reportes presentados por los escribanos en 2024 que ascendieron a 18 frente a 11 de 2023 y los explotadores y usuarios de zonas francas con 16 reportes frente a seis de 2023", añadió.

"No obstante, los reportes presentados por estos sujetos obligados del sector no financiero compensaron la caída registrada en los reportes presentados por inmobiliarias – promotores inmobiliarios y constructoras, y proveedores de servicios societarios. Es de hacer notar que el descenso en los reportes presentados por los rematadores (en 20023 habían presentado 10) obedece a una situación puntual que no se espera que se repita en el futuro, por lo cual no es extraño que bajaran a siete en 2024", remarcó el Central.

"Como ya se ha mencionado en prácticamente todas las Memorias de actividades desde el año 2011, el sector de escribanos continúa con una muy escasa participación en los reportes presentados", agregó.

Escribanos.

Reportes a la Justicia penal

"En el presente año, como resultado de los ROS recibidos, las investigaciones de oficio iniciadas y los análisis complementarios realizados por los analistas de la UIAF, se puso en conocimiento de la justicia penal competente la información relacionada con 12 casos al detectarse la existencia de indicios de posibles vínculos con actividades delictivas, a efectos de continuar las investigaciones en dicho ámbito", señaló el BCU.

"Los 12 casos puestos en conocimiento de la justicia contenían la información proporcionada en 22 reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados y dos investigaciones de oficio", agregó.

Además, en 2024 la UIAF adoptó dos resoluciones para impedir por 72 horas "la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podría estar vinculado con delitos precedentes al lavado de activos". Las medidas preventivas adoptadas por la UIAF fueron puestas en conocimiento de la justicia competente, quien posteriormente confirmó la medida. Así se inmovilizó preventivamente un monto de US$ 124.917, $ 127.241 y 122.794 euros.

En tanto, en el año 2024, las solicitudes de cooperación y/o asesoramiento que la UIAF recibió de las autoridades judiciales uruguayas se incrementaron un 9% en comparación con el año anterior y totalizaron 108.

"Estas actuaciones comprendieron, dependiendo de lo solicitado por las Fiscalías (o el juez actuante en cada caso según corresponda), desde el asesoramiento en la materia de su competencia o la búsqueda y análisis de información financiera de las personas o empresas involucradas, hasta la participación en actuaciones e investigaciones conjuntas con otros organismos nacionales -tales como Policía, Presidencia de la República, DGI, etc.- en casos relacionados con el lavado de activos y sus delitos precedentes", explicó el informe.

Por otro lado, "en el año 2024 se recibieron 37 solicitudes de información de unidades de inteligencia financiera del exterior, mientras que se efectuaron 14 pedidos de información a contrapartes en el exterior", indicó el BCU.