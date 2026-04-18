Las herramientas para que el dinero de los jóvenes "se mueva" y no quede "estancado" en una caja de ahorros

Invertir puede parecer una idea muy lejana, en especial para las generaciones más jóvenes y que dan sus primeros pasos en las finanzas, los negocios y la tecnología. Con el objetivo de impulsar a invertir en el mercado financiero, la empresa asesora Pro Capital organizó una jornada de charlas para proponer distintas alternativas y promover la participación de los jóvenes en el mercado financiero.

El fundador de Pro Capital, Diego Pozzi, dijo a El País que “en un mundo de tanta tecnología los jóvenes son los que lideran” aunque reconoció que existe un espacio poco atendido para este público dentro del mercado financiero. Durante la conferencia, Pozzi compartió consejos concretos sobre oportunidades en fondos de inversión, activos financieros y distintos nichos del mercado, para que los jóvenes pudieran identificar caminos profesionales posibles.

Uno de los grandes objetivos de las charlas fue acercar a los jóvenes “el mundo real, eso que no ven en la facultad”, a través de experiencias de vida de los expositores. “Hay un camino para andar, pero ese camino lo tienen que buscar”, resaltó Pozzi a El País y agregó que el vínculo humano es clave para acceder a oportunidades.

Pozzi sostuvo que hoy los jóvenes tienen más herramientas y acceso que generaciones anteriores gracias al acceso a información y a la posibilidad de generar contactos de manera directa. “Hoy un joven de 23 años no tiene nada que ver con un joven de 23 años de hace 30 años”, dijo.

Asset Management

Uno de los paneles estuvo conformado por representantes de empresas de asset management (gestión de activos): Juan Pablo Soffia de JP Morgan, John Davies de Janus Henderson y Dirk Mengers de BTG Pactual. Los panelistas destacaron la importancia y la facilidad para invertir en el mercado financiero uruguayo.

El asset management o gestión de activos se trata de la administración profesional de inversiones que pueden incluir fondos, bonos o acciones. El objetivo es maximizar los rendimientos ajustándose al perfil de riesgo de los clientes, mientras que las empresas encargadas de analizar este posible riesgo son las asesoras financieras.

El fundador de Pro Capital resaltó durante la conferencia que Uruguay funciona como hub financiero para Argentina principalmente. “Las compañías de asset management generan muchos puestos de trabajo”, dijo y agregó que es fundamental salir a buscar esas oportunidades.

Volatilidad

Uno de los principales enemigos de las inversiones es la volatilidad que mide la frecuencia y magnitud de las variaciones en el precio de un activo, indicando su nivel de riesgo e incertidumbre. Un ejemplo claro es la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que marcó el precio del petróleo y con ello, el valor de un montón de productos.

Si bien los efectos de la guerra inciden en las inversiones, el representante de BTG aclaró que los factores que se toman en consideración incluyen el impacto de la inflación en el largo plazo y cómo eso “desancla las expectativas del nivel de tasas”. Las tasas de interés (Tasa de Política Monetaria) son el principal instrumento que tienen los bancos centrales para controlar la inflación y funcionan como una suerte de “precio del dinero”. Desanclar las expectativas implica que empresas y personas pierden la confianza en el posible control de la inflación.

Inteligencia Artificial. Foto: Canva

Mengers destacó el fenómeno HALO (activos de baja obsolescencia por sus siglas en inglés) ante la alta volatilidad que presenta el escenario internacional. Se trata de una estrategia de inversión diseñada para identificar empresas que se benefician de la inteligencia artificial (IA) o que son inmunes a su disrupción. “Cuando la gente no sabe qué hacer prefiere estar en algo real”, remarcó el representante de BTG y agregó que esto devolvió el interés por invertir en Latinoamérica en negocios “difícilmente reemplazados” por la IA.

Ante la posibilidad de enfrentarse a desafíos y adversidades, el representante de JP Morgan, sostuvo que la clave para mantenerse posicionado en el mercado internacional es la resiliencia. “Muchas veces uno se fija en la parte intelectual y lo que uno sabe de los mercados pero hay un ámbito de inteligencia emocional que es saber navegar en los momentos difíciles”, reflexionó y agregó que una parte fundamental para iniciar en el negocio es tener un objetivo definido.

Davies sostuvo que si bien las generaciones más grandes tienen “el manejo de los activos”, los jóvenes aportan una mirada tecnológica al mercado actual. Por este motivo y ante la situación de incertidumbre internacional, sostuvo que Janus observa herramientas de IA de largo plazo.

Dinero en movimiento

Una de las claves principales a la hora de ahorrar con una visión de largo plazo es que el “dinero se mueva” a través de distintos mecanismos de inversión para no dejarlo “estancado” en una caja de ahorro. Para ello, las compañías de asset management proponen una diversificación del portafolio.

El representante de JP Morgan explicó que diversificar la cartera no se trata de tener más dinero, sino de saber distribuirlo. “Es como ir a un partido de fútbol y tener puros delanteros. El equipo contrario nos va a golear”, sostuvo.

Ahorros. Foto: Shutterstock

“Es importante cuidar los objetivos de inversión y ver cuán propenso es al riesgo”, señaló Soffia y agregó que el modelo básico es 60% renta variable (equity) y 40% renta fija (donde se conoce de antemano el interés que se va a pagar). “Si uno se mantiene invertido desde el 2000 hasta hoy, el portafolio renta un 8%”, explicó.

Uno de los instrumentos híbridos compuestos por renta fija y derivados (que buscan una rentabilidad extra) son las notas estructuradas, lo que implica que si las acciones del mercado bajan de forma abrupta, la pérdida no es tanta. “Es otro nicho de la industria para gente más estructural”, dijo Pozzi.

Por su parte, Mengers sostuvo que el escenario internacional de incertidumbre genera que monedas como el euro y el dólar se perfilen a la baja, lo que despierta un atractivo por invertir en otras alternativas.

Bank of New York

Otro de los paneles estuvo integrado por el oficial de negocios para Latinoamérica del Bank of New York Pershing (BNY) --una de las filiales de BNY--, Guido Fontan, quien explicó el rol del organismo en el mundo financiero. Se trata del “principal custodio del mundo” a través de siete lineas de negocios.

“El sistema financiero es como una ciudad: los bancos más conocidos son los edificios, mientras que BNY siempre se encargó de ser la infraestructura y lo que hace conectar a la ciudad”, explicó Fontan.

El fundador de Pro Capital, sostuvo que BNY transformó la industria del wealth management (gestión financiera) ya que creó un sistema con distintos servicios que permitieron que los asesores crearan su propia empresa de manera independiente.

En ese sentido, Fontan explicó que la filial de Pershing abrió las posibilidades de negocio para los asesores financieros. “La plataforma es la misma para todos, el diferencial es el asesor que tenga”, dijo.

“Podemos mostrar cómo se mueven los flujos en función de cómo nuestros clientes (bancos centrales) mueven su moneda”, explicó Fontan y agregó que uno de los diferenciales de BNY es la información que se registra por estas transacciones.

En ese sentido, Fontan consideró que es fundamental el trabajo de back office (actividades administrativas de una empresa) para generar una mayor credibilidad.