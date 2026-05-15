Lanzan programa para invertir en Atlántida: cómo acceder a exoneraciones y beneficios para proyectos

El gobierno departamental de Canelones lanzó una nueva iniciativa destinada a atraer inversiones al balneario de Atlántida. El objetivo es captar proyectos inmobiliarios, turísticos, comerciales y de servicios que se instalen en la zona tras la ejecución de obras de saneamiento en la localidad previstas por OSE.

Para ello se creará el Programa para la Promoción del Desarrollo Urbano de Atlántida, que será coordinado por la Agencia de Promoción a la Inversión (API). En este ámbito se evaluarán y acompañarán las propuestas privadas para la zona.

Los proyectos que se presenten en los próximos 24 meses podrán recibir una "exoneración del 75% en el pago del precio compensatorio por mayor aprovechamiento" y un retorno de la valorizaciones. Además, el Gobierno de Canelones podrá exonerar dos años el pago de la Contribución Inmobiliaria a las unidades generadas por los emprendimientos aprobados.

El Águila de Atlántida. Foto: Intendencia de Canelones.

¿Cómo anotarse?

Las propuestas deben enviarse por correo electrónico a la Agencia de Promoción a la Inversión, acompañadas de una memoria descriptiva, recaudos gráficos y documentación que acredite la titularidad del inmueble. La iniciativas serán estudiadas por una comisión especial integrada por representantes de Planificación Territorial, la API y la Secretaría General, que también determinarán la adecuación al marco normativo vigente que tienen los proyectos.

Si un proyecto obtiene el aval de la comuna debe cumplir estrictamente con los plazos establecidos para presentar la viabilidad, tramitar el permiso de construcción e iniciar las obras. Si no lo hace, perderá automáticamente las exoneraciones previstas.

Megaproyecto de desarrollo urbano para crear una “ciudad de los 5 minutos”

A principios de febrero se anunció un proyecto en un predio de más de 230 hectáreas ubicado en el eje Atlántida–Villa Argentina–Fortín de Santa Rosa, impulsado por Kopel Sánchez, en co-desarrollo con el Estudio Luis Lecueder.

Según explicó Sebastián Sánchez, director de Kopel Sánchez, el origen de la iniciativa se remonta a hace tres años, cuando un grupo de desarrolladores argentinos acercó la tierra con la intención inicial de venderla. “Nos trajeron esta tierra y empezamos a analizar la potencialidad y el futuro crecimiento de hacia dónde iba la ciudad y qué podíamos hacer”, relató. Tras un proceso de análisis urbano y territorial, la propuesta derivó en una asociación con los propietarios del predio y otros inversores.

Vista aérea de Atlántida. Foto: Ricardo Figueredo

La operación concluyó en junio del año pasado con la adquisición de unas 238 hectáreas. De ese total, “90 hectáreas están entre la ruta Interbalnearia y el Río de la Plata, entre el límite del Fortín de Santa Rosa y Villa Argentina, y las otras 148 hectáreas están al norte de la ruta Interbalnearia en el eje del corredor vial”, detalló Sánchez.

El desarrollo no estará enfocado exclusivamente en vivienda. De acuerdo con Sánchez, se trata de un proyecto urbano de usos mixtos, una tipología que, según señaló, tiene amplia presencia a nivel internacional pero escasa aplicación en Uruguay. “Acá se va a combinar vivienda, comercios y trabajo”, afirmó, y agregó que el objetivo es incorporar “las buenas prácticas que vemos en otros países a nivel mundial”.