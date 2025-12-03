La inflación baja en Uruguay y se ubica levemente por debajo de la meta del Banco Central, gracias a verduras y dólar
El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió apenas 0,14% en noviembre de este año, explicado en parte por la fuerte caída de precios de verduras y la disminución del dólar en el mes.
Redacción El País
El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió apenas 0,14% en noviembre de este año, explicado en parte por la fuerte caída de precios de verduras y la disminución del dólar en el mes. Con ello, la inflación en los últimos 12 meses se redujo a 4,09% desde el 4,32% en los 12 meses a octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.
El 4,09% en 12 meses a noviembre, la inflación se ubicó por quinto mes consecutivo cerca del objetivo de 4,5% fijado por el Banco Central (BCU). Además, teniendo en cuenta el rango de tolerancia que tiene esa meta (1,5 puntos porcentuales hacia abajo y hacia arriba), la suba de precios en Uruguay completó 30 meses en el mismo de entre 3% y 6%.
A su vez, en lo que va de 2025 (enero-noviembre), la inflación es de 3,74%.
La baja inflación del mes se explica en la caída del precio de verduras (de 5,62%) y en la reducción del valor del dólar en el mes de 1,34% (la mayor desde junio) que incide (a la baja cuando se miden en pesos) en los precios de los productos importados.
En tanto, la inflación subyacente (en la que se enfoca más el BCU, ya que excluye precios volátiles que pueden distorsionar el diagnóstico) fue de 0,30% en el mes, acumulada en el año de 3,41% y en los últimos 12 meses de 4,31%. En esta medición, que también realiza el INE, se excluyen los precios de frutas, verduras, combustibles, tarifas y administrados (como por ejemplo los de la salud).
Los datos de los precios en el mes
Durante noviembre, las principales incidencias en el índice provienen de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,06), Salud (+0,03), Transporte (+0,07) y, Restaurantes y servicios de alojamiento (+0,04). Las incidencias se expresan en puntos porcentuales sobre la variación del índice general.
En alimentos y bebidas no alcohólicas, se destacan:
• Carne y otros productos derivados que se incrementa 0,31%, donde resaltan los aumentos de precio en Carne picada (+0,46%), Carne ovina (+5,29%), Pollo entero (+1,74%), Pollo, cortes sin hueso (+1,43%) y Chorizos (+1,05%).
• Frutas y frutos secos con un alza de 2%. Se destacan los aumentos de precio en Limones (+27,51%), Mandarinas (+6,53%), Manzanas (+1,72%) y Peras (+7,29%) y; bajas en Naranjas (-2,94%) y Frutillas frescas (-11,77%).
• Hortalizas, tubérculos y legumbres con una caída de 5,62%. Se registran bajas de precio en Lechuga (-5,81%), Morrones (-13,94%), Tomates (-32,59%), Zanahorias (-4,36%), y Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo (-22,08%). Por otro lado, se observan aumentos de precios en Espinacas, frescas o refrigeradas (+19,09%), Zapallo criollo, calabaza y kabutiá (+32,26%), y Boniatos (+15,86%).
En Salud, que aumentó sus precios 0,82%, la variación se explica básicamente por el aumento de Tickets de medicamentos (+1,41%).
En la división Transporte el incremento fue de 0,65% y se da fundamentalmente "por el aumento en los precios de Transporte de pasajeros con chofer (2,85%) y Pasaje de avión (18,30%)", indicó el INE. "El primero, refleja parcialmente el incremento en las tarifas de los vehículos con taxímetro, vigente a partir de la última semana de noviembre, y la variación, a lo largo del mes, en la cotización de los viajes en las plataformas por aplicación", añadió.
taxi
Por su parte, en la división Restaurantes y servicios de alojamiento el alza de precios en noviembre fue de 0,46%, por el aumento de precios en Restaurantes, cafés y similares (+0,33%) y en Hotel (+4,31%).
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