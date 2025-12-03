La inflación baja en Uruguay y se ubica levemente por debajo de la meta del Banco Central, gracias a verduras y dólar

Redacción El País

El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió apenas 0,14% en noviembre de este año, explicado en parte por la fuerte caída de precios de verduras y la disminución del dólar en el mes. Con ello, la inflación en los últimos 12 meses se redujo a 4,09% desde el 4,32% en los 12 meses a octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

El 4,09% en 12 meses a noviembre, la inflación se ubicó por quinto mes consecutivo cerca del objetivo de 4,5% fijado por el Banco Central (BCU). Además, teniendo en cuenta el rango de tolerancia que tiene esa meta (1,5 puntos porcentuales hacia abajo y hacia arriba), la suba de precios en Uruguay completó 30 meses en el mismo de entre 3% y 6%.

A su vez, en lo que va de 2025 (enero-noviembre), la inflación es de 3,74%.

La baja inflación del mes se explica en la caída del precio de verduras (de 5,62%) y en la reducción del valor del dólar en el mes de 1,34% (la mayor desde junio) que incide (a la baja cuando se miden en pesos) en los precios de los productos importados.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

En tanto, la inflación subyacente (en la que se enfoca más el BCU, ya que excluye precios volátiles que pueden distorsionar el diagnóstico) fue de 0,30% en el mes, acumulada en el año de 3,41% y en los últimos 12 meses de 4,31%. En esta medición, que también realiza el INE, se excluyen los precios de frutas, verduras, combustibles, tarifas y administrados (como por ejemplo los de la salud).

Los datos de los precios en el mes

Durante noviembre, las principales incidencias en el índice provienen de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,06), Salud (+0,03), Transporte (+0,07) y, Restaurantes y servicios de alojamiento (+0,04). Las incidencias se expresan en puntos porcentuales sobre la variación del índice general.

En alimentos y bebidas no alcohólicas, se destacan:

• Carne y otros productos derivados que se incrementa 0,31%, donde resaltan los aumentos de precio en Carne picada (+0,46%), Carne ovina (+5,29%), Pollo entero (+1,74%), Pollo, cortes sin hueso (+1,43%) y Chorizos (+1,05%).

• Frutas y frutos secos con un alza de 2%. Se destacan los aumentos de precio en Limones (+27,51%), Mandarinas (+6,53%), Manzanas (+1,72%) y Peras (+7,29%) y; bajas en Naranjas (-2,94%) y Frutillas frescas (-11,77%).

• Hortalizas, tubérculos y legumbres con una caída de 5,62%. Se registran bajas de precio en Lechuga (-5,81%), Morrones (-13,94%), Tomates (-32,59%), Zanahorias (-4,36%), y Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo (-22,08%). Por otro lado, se observan aumentos de precios en Espinacas, frescas o refrigeradas (+19,09%), Zapallo criollo, calabaza y kabutiá (+32,26%), y Boniatos (+15,86%).

En Salud, que aumentó sus precios 0,82%, la variación se explica básicamente por el aumento de Tickets de medicamentos (+1,41%).

En la división Transporte el incremento fue de 0,65% y se da fundamentalmente "por el aumento en los precios de Transporte de pasajeros con chofer (2,85%) y Pasaje de avión (18,30%)", indicó el INE. "El primero, refleja parcialmente el incremento en las tarifas de los vehículos con taxímetro, vigente a partir de la última semana de noviembre, y la variación, a lo largo del mes, en la cotización de los viajes en las plataformas por aplicación", añadió.

Peatones y autos en el transito por Avenida 18 de Julio esq. Constituyente. Foto: Estefanía Leal/El País.

taxi

Por su parte, en la división Restaurantes y servicios de alojamiento el alza de precios en noviembre fue de 0,46%, por el aumento de precios en Restaurantes, cafés y similares (+0,33%) y en Hotel (+4,31%).