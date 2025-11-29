El dólar en Uruguay cae al menor valor desde junio de 2024 y preocupa a industriales y exportadores

El dólar en Uruguay cerró noviembre con otra caída, está en el menor valor desde junio del año pasado y empieza a amenazar con romper el piso de los $ 39. La situación de un billete verde bajo, preocupa a los industriales y los exportadores consultados por El País, que además ven como se deteriora la competitividad (ver nota aparte).

Si en octubre el dólar interbancario lució “planchado” (apenas bajó 0,11% en el mes), en noviembre volvió a debilitarse al caer 1,34% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de octubre). Es la mayor baja mensual desde junio (cuando retrocedió 5,11%) y la cuarta caída mensual consecutiva.

Esta caída de noviembre se explicó principalmente por lo ocurrido en los últimos dos días. Ayer la divisa estadounidense bajó -0,52% (tercer día consecutivo de retroceso) y acumuló una caída de 1,02% entre ayer y el jueves. Para encontrar una baja tan grande en dos días seguidos de operativa, hay que remontarse al viernes 27 y el lunes 30 de junio, cuando cayó 1,6%.

El dólar interbancario cerró el mes cotizando a $ 39,264 en promedio, el menor valor desde el 14 de junio de 2024 (cuando se negoció en promedio en $ 39,256).

En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,14 y $ 39,39, para finalizar en el máximo valor, un 0,1% por encima del cierre del jueves.

En semana, la moneda estadounidense bajó 1,18% “punta a punta”.

En lo que va del año, el dólar cae 10,89% y en los últimos 12 meses retrocede 9,02%.

La divisa estadounidense en noviembre bajó en 11 de las 20 jornadas de operativa y subió en las otras nueve. La máxima variación diaria del billete verde a la baja fue de 0,52% y se dio el jueves, y la máxima variación al alza fue de 0,13% el 4 de noviembre.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en noviembre se realizaron un total de 965 transacciones por un monto equivalente a US$ 501 millones. Ayer se hicieron 62 operaciones por un valor de US$ 36,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), el dólar se mantuvo igual ayer a la compra y subió 10 centésimos para la venta, cerrando en $ 38,15 y $ 40,65 respectivamente. En la semana la moneda estadounidense al público bajó 35 centésimos, mientras que en el mes la caída fue de 40 centésimos, “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar bajó 0,28% ayer y cerró en 5,3338 reales. En el mes, el billete verde en Brasil cayó 0,94% y en el año retrocede 13,86%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,19% ayer y cerró en 1.450,75 pesos argentinos. En noviembre se incrementó 0,54% y en lo que va del año aumenta 40,58%.

Reacciones de afectados

La caída del dólar en Uruguay a niveles de junio de 2024 preocupa a industriales y exportadores.

El asesor económico de la Cámara de Industrias (CIU), Sebastián Pérez, dijo a El País que “el problema es la persistencia que pueda llegar a tener este encarecimiento relativo de Uruguay”. Y prosiguió: “Una reducción del tipo cambio tiene impacto en los márgenes y en la rentabilidad de los negocios. Uruguay viene con un desfasaje en materia de tipo de cambio”.

“Pero, es la persistencia de un encarecimiento relativo lo que, en definitiva, puede generar problemas o distorsiones que llevarían a que algunas empresas tomen decisiones más drásticas, como cierre de plantas o que se vayan del país —lo que ha sucedido—, ajustes en sus estructuras, en el empleo, o presiones a la baja en la compra de insumos de materia prima agropecuaria. Esas dificultades se derraman en toda la cadena”, aseguró Pérez.

“La rentabilidad (de las industrias) está a niveles relativamente mínimos de los últimos cinco años”, añadió.

Según Pérez, para algunos sectores, esta reducción del tipo de cambio puede llegar a tener un impacto mayor que en otros. “Es verdad que el precio de la carne a nivel internacional está bastante alto, pero la situación es heterogénea”.

“No queremos que la inflación suba, tampoco queremos que la inflación sea más baja de la proyectada, porque todos los agentes económicos están proyectando sus presupuestos en función de lo que se cree que va a ser la inflación. No es bueno que la inflación sorprenda ni para arriba ni para abajo de lo proyectado”, señaló.

Por su parte, Magdalena Lorenzo, presidenta de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), dijo a El País que están “preocupados” por el dólar “bajo”, porque ya tienen altos costos (entre los que mencionó al combustible, la energía eléctrica y los salarios), que los pone en desventaja frente a otros países de la región. “La inflación ha sido contenida, pero igual los costos son muy elevados”, ¿afirmó.

Lorenzo tiene expectativas de que el “desempapelamiento” (simplificación de trámites) en el que avanzan el Ministerio de Economía y Finanzas y las intendencias ayude a reducir tiempos y costos.

En tanto, María Laura Rodríguez, responsable de la Asesoría Económica de la Unión de Exportadores (UEU), afirmó a El País: “Las empresas que tienen una mayor proporción de costos en pesos son las más afectadas por esta situación. Es algo acumulativo, que se viene arrastrando desde hace años. Ya hemos planteado este tema a las autoridades en varias oportunidades y seguiremos insistiendo”.