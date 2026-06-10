La aerolínea GOL suma nuevas frecuencias entre Montevideo y Brasil ¿a partir de cuándo y cómo funcionarán?

La aerolínea GOL amplía frecuencias de sus vuelos internacionales entre San Pablo/Guarulhos y Montevideo a partir del próximo 13 de agosto. La nueva incorporación consiste en tres nuevos vuelos semanales sin escalas que operarán a última hora de la noche desde Brasil y a primera hora de la mañana desde Uruguay. La nueva frecuencia resultará en un total de 10 vuelos semanales que conecten San Pablo con Montevideo.

Las nuevas frecuencias comenzarán a funcionar el 13 de agosto con el vuelo G3 7482, durante los jueves, viernes y domingos, con salida de Guarulhos a las 23:15 y llegada a Montevideo a las 02:25 del día siguiente. El vuelo de regreso funcionará los lunes, viernes y sábados, en el vuelo G3 7483, cuya salida está prevista para las 5h20 en el Aeropuerto de Carrasco, y la llegada a la región metropolitana de San Pablo, a las 07:55.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones, ND 20250813, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Actualmente, GOL ofrece un vuelo diario que conecta San Pablo y Montevideo entre lunes y domingo. Montevideo cuenta también con vuelos regulares de GOL desde Río de Janeiro y Fortaleza, así como con vuelos estacionales desde Natal.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones, ND 20250813, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

"Las nuevas frecuencias entre ambos destinos son fruto de los esfuerzos de GOL por reforzar aún más la conectividad en este importante corredor, diversificando las opciones para los clientes que viajan por motivos de ocio o de negocios y que embarcan tanto en Guarulhos, uno de los principales centros de operaciones de GOL, como en el Aeropuerto de Carrasco", indicó la empresa en un comunicado y agregó que los boletos y más detalles de la nueva frecuencia estarán disponibles en la página web de GOL y el programa de millas Smiles.