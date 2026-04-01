Intergremial marítima denuncia "condiciones de semiesclavitud" y que al sector, "a este ritmo no le vemos esperanza"

La Intergremial Marítima —compuesta por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), Centro de Maquinistas Navales (CMN) y el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay Tráfico y Cabotaje (Suddeppu)— brindó una conferencia de prensa en la que denunció irregularidades en el sector de marina mercante entre las que incluyó casos de “semiesclavitud” que generan falta de empleo para uruguayos. “A este ritmo que vamos no le vemos mucha esperanza al sector marítimo si no hacemos un cambio grande”, dijo el dirigente sindical, Facundo Montaña.

Los dirigentes sindicales también se manifestaron en contra de los weivers (permisos provisorios para tripulantes y barcos de bandera extranjera) y denunciaron que ante el otorgamiento por parte de Prefectura de una mayor cantidad de estos documentos, entre 2022 y 2024 se perdieron alrededor de 5.000 puestos de trabajo, lo que consideran “dumping social”. Ante esta problemática, los trabajadores buscan presentar una propuesta al Parlamento que contenga el 90% de la flota de uruguayos y el 10% restante extranjeros.

Problema. Empresarios marítimos y logísticos se quejan de la elevada confrontación gremial existente en el puerto de Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

La intergremial explicó que estos barcos de marina mercante trabajan bajo “condiciones paupérrimas y de semiesclavitud” que incluyen “salarios totalmente de hambre, que desregularizan el sector, no cumplen los convenios colectivos, no cumplen los consejos de salarios”.

El grupo de sindicatos convocó a una movilización el próximo 29 de abril en la rambla de Pocitos en reclamo de “una responsabilidad del estado”. El dirigente de Suddeppu, Sergio Colo, sostuvo que desde el año pasado no se adoptan medidas gremiales y agregó: “Que no se nos haga responsable a nosotros por qué no salen los barcos. La pregunta se la deberían hacer a los armadores también”. “Nuestra profesión está siendo una especie en extinción”, dijo Colo.

Puerto de Montevideo. Manuela García Pintos.

Por su parte, el dirigente del Suntma, Alexis Pintos, manifestó preocupación por “un retroceso y la desaparición de la marinería” en Uruguay. También recordó las prospecciones sísmicas que se realizan en costas uruguayas en búsqueda de hidrocarburos y que según indicó, en el pasado hicieron que la actividad pesquera se redujera un 45%.

Ante la suba del 7% en el precio de los combustibles que comenzó a regir hoy, pesqueras denunciaron que no podrán salir esta semana por falta de abastecimiento. Colo sostuvo que la problemática en torno a la falta de salidas se desarrolla desde enero de este año y dijo que, “es una voluntad de la empresa de no salir”. “La situación se viene agravando”, agregó. La intergremial marítima negocia con el sector empresarial compuesto por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU).