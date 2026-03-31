Pesqueras se quejan de que los barcos no podrán salir esta semana porque Ancap no entregará gasoil hasta el miércoles

Este miércoles 1° de abril los combustibles aumentarán 7% en Uruguay como consecuencia del fuerte incremento del precio internacional del petróleo provocado por la guerra entre Estados Unidos e Irán desatada el 28 de febrero pasado. Esto provocó en las últimas dos semanas un aumento en la demanda por gasoil marino de entre 25 y 30% por sobre lo normal para esta época del año lo que llevó a que Ancap haya suspendido su disponibilidad hasta este miércoles, según supo El País. “Se fabricó y entregó todo lo que estaba previsto para marzo (y más). Se disparó la venta llamativamente en los últimos días”, dijo una fuente del mercado.

Ancap no tiene ya, desde la administración pasada, el monopolio para abastecer este producto. Lo estaba ofreciendo a un precio conveniente en estos últimos días cuando ya en los mercados internacionales se había encarecido notoriamente. Cabe suponer, entonces, que podría haber habido reventa de combustible

La falta de gasoil generó inquietud en las empresas pesqueras. Juan Riva Zuchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras, dijo a El País que Ancap comunicó que no entregará gasoil hasta este miércoles y esto, en los hechos, supondrá que la flota pesquera estará toda esta semana sin combustible y recién saldrá en la próxima. “Había no menos de 15 barcos para salir y no pudieron salir. Es lo único que faltaba. No nos dieron explicación. Es ridículo”, dijo el empresario. El año pasado el sector pesquero atravesó un largo conflicto laboral que impidió varias semanas que los barcos pesqueros pudieran salir a pescar.

Los buques que hacen pesca “de altura” (lejos de la costa) utilizan unos 5.000 litros por día. Están unos 30 días en alta mar y salen con unos 200.000 litros habitualmente a pescar merluza y fauna asociada (calamares).

Edificio de ANCAP. Foto: Estefania Leal

La situación de falta de combustible afecta más a las embarcaciones que pescan cerca de la costa corvinas, pescadillas y bagres. Estas embarcaciones permanecen en el mar una semana y consumen unos 1.500 litros de gasoil por día.

Si bien la zafra pesquera se extiende de mayo hasta setiembre las capturas ya comienzan a incrementarse en abril y el sector pesquero, afectado por la situación del año pasado, quiere aprovechar al máximo 2026.

El gasoil marino es entregado por las empresas distribuidoras Ducsa (que pertenece a Ancap), Disa y Axion.