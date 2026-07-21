Intendencia de Montevideo busca implementar un nuevo método de pago en la contribución inmobiliaria a partir de 2027

La Intendencia de Montevideo (IMM) está en proceso de implementar un nuevo sistema que permitirá a los usuarios optar por un pago mensual de la contribución inmobiliaria que intentará comenzar aplicarse a partir del próximo año.

Según indica el organismo, la medida tiene el objetivo de facilitar el campamiento de las obligaciones tributaria y modernizar los mecanismos de cobro, explica la propia Intendencia.

Intendencia Municipal de Montevideo Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Laura Tabárez, directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, hace énfasis en que el organismo no posee un problema dentro del incumplimiento en el pago de una deuda, sino que la medida apunta a facilitar a los usuarios.

El proyecto forma parte de la Rendición de Cuentas 2025 que se presentará ante la Junta Departamental. Se prevé el lanzamiento de una campaña al respecto durante los últimos meses de este 2026 y desde el organismo se indica que se encuentran en la etapa final de adecuación de sus sistemas informáticos.

La idea del pago mensual de la contribución la propuso el intendente el año pasado pero no llegamos a concretarla para 2026 porque había que hacer una readaptación de los sistemas, ya que la forma actual de pago de la contribución tiene décadas, y en eso todavía estamos trabajando

El promedio anual de contribución se encuentra cercana a los $22.000 según señala Tabárez. La jerarca indica que el proyecto será optativo y con la posibilidad de que los usuarios se afilien al sistema con un pago de 12 cuotas. Remarca que la posibilidad de diferirlas en el tiempo hará que los mismos estos lo puedan incluir en sus costos fijos mensuales, similar a lo que sucede con la luz, el agua o el teléfono.

Su implementación integraría el envío de facturas vía WhatsApp evitando la factura en papel. Esto incluiría un recordatorio de vencimiento todos los meses por esta misma vía.