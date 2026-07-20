Obras de la IMM afectan Avenida Centenario y Avenida Italia: desvíos de ómnibus y calles afectadas

La Intendencia de Montevideo (IMM) realizará tareas de repavimentación desde este lunes 20 de julio hasta el viernes 31 de julio. Las mismas se desarrollarán sobre la Avenida Centenario, entre Avenida Italia y la calle Escuder Nuñez.

Durante el horario diurno, de 07:30 a 17:30 horas, las obras se centrarán en la reparación de cordones y el bacheo en sectores donde la base de hormigón posee fallas con el objetivo de mitigar el impacto en el tránsito de la zona. Entre las 20:00 y las 06:00 horas se dará el cierre total de la Avenida Centenario dentro de los tramos mencionados.

Modificaciones en el transporte público hacia Avenida Italia

La modificación de la circulación afecta a todo tipo de vehículos, incluido el transporte urbano capitalino. A partir de las 20:00, y hasta las 06:00 horas, los ómnibus que realizan sus recorridos por Avenida Centenario en dirección hacia el norte sufrirá una desviación en su trayecto ingresando por Avenida Italia, continuando por la calle Escuder Nuñez, para luego retomar su trayecto habitual.

1 / 1: Cortes por obras viales en Avenida Centenario (IMM)

Las líneas del sistema urbano que se verán afectadas por este recorrido durante la etapa nocturna de la obra serán la 76, 115, 185, 186, 316 y 328.

Las paradas provisorias se establecerán en:



Escuder Núñez esquina Belgrano.

Escuder Núñez esquina República Dominicana.

Reemplazando a las paradas suspendidas de:



Avenida Centenario esquina Belgrano.

Avenida Centenario esquina República Dominicana.

Vecinos sin estacionamiento y con maquinaria pesada durante la madrugada

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Los trabajos de infraestructura se encontrarán a cargo de la empresa CVC, la cual distribuirá protectores auditivos para los residentes cercanos a las obras debido a los ruidos generados por la maquinaria pesada durante la etapa nocturna.

Por otro lado, la Intendencia de Montevideo estableció la prohibición de estacionamiento para vehículos a lo largo de todo el tramo afectado de lunes a viernes. Sin embargo, toda la planificación establecida por la Unidad de Transporte capitalina se encuentra sujeta a las condiciones meteorológicas del periodo.