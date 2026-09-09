Elizabeth Misa, directora de Las Moras: “El frigorífico es como el jamón del sándwich”

“Yo nací dentro de una carnicería”. Así resume su historia Elizabeth Misa, la directora del frigorífico Las Moras en una nueva entrevista de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), que conduce el economista Javier de Haedo. Su relato atraviesa varias décadas de la industria cárnica uruguaya: desde su infancia detrás del mostrador hasta su llegada a la conducción de un frigorífico.

A los ocho años Misa comenzó, de a poco, a dar sus primeros pasos en el negocio familiar: cobraba, contaba el cambio y ayudaba en las tareas cotidianas. En paralelo, avanzaba con sus estudios y sus ganas de convertirse en periodista para ser corresponsal de guerra.

Elizabeth Misa, directora de frigorífico Las Moras y el economista Javier de Haedo. Foto: Universidad Católica del Uruguay.

Tras la muerte de su padre, en octubre de 2018, asumió el liderazgo de la empresa. Hoy está al frente de Las Moras, un frigorífico de capitales 100% nacionales que compite en una industria con impacto de grupos extranjeros.

En la entrevista con De Haedo, también analiza las dificultades que atraviesa el sector: los costos de producción, la capacidad ociosa de las plantas, las exportaciones de ganado en pie y las dificultades para agregar valor en Uruguay. “El frigorífico es como el jamón del sándwich”, explica al describir una actividad que queda en medio de productores y compradores internacionales.

Misa también menciona los mercados internacionales y de la necesidad de que Uruguay aumente su producción de carne. Para una empresa como Las Moras, sostiene, la estrategia pasa por diferenciarse y no competir únicamente por volumen. En ese camino, apuesta desde hace años por la producción orgánica y por proyectos vinculados a la regeneración de suelos.

Pero la conversación trasciende la industria frigorífica. La empresaria plantea una mirada sobre el país, sus oportunidades y la necesidad de cuidar los sectores que funcionan como motores de la economía. “Acá el país es uno”, sostiene, y reclama mayor diálogo y capacidad de construir acuerdos más allá de las diferencias.