El negocio de manejar el dinero de "ricos" de Argentina, Brasil, Chile, EE.UU. y otros desde Uruguay alcanza un nuevo récord

El wealth management es el negocio de manejar el dinero de personas con alto patrimonio neto ("ricos") y Uruguay es una plaza regional para lo que también se conoce como banca privada. Según los datos divulgados recientemente por el Banco Central (BCU), el negocio de manejar el dinero de los ricos volvió a crecer en Uruguay y alcanzó un récord. Desde el país se gestionan miles de millones de dólares de argentinos, brasileños y de otras nacionalidades, además de uruguayos.

A fin de 2025 había 74 gestores de portafolio (cuatro más que al cierre de 2024) y 102 asesores de inversión (dos más que a fin de 2024) -el negocio de wealth management- en Uruguay, que tenían en total 174 oficinas en el país (seis más que al cierre de 2024) y empleaban a 1.036 personas (60 más que a fin de 2024). Estas son dos figuras para administrar las inversiones de terceros (gestores) y aconsejar sobre inversiones o canalizar ordenes de terceros (asesores).

Entre ambas figuras tenían 88.298 clientes al 31 de diciembre de 2025, un 22,5% más que a la misma fecha de 2024. Con este crecimiento, también aumentó la cantidad de activos bajo manejo (el dinero de personas de alto patrimonio neto) en 12,2% entre un año y otro (unos US$ 5.149 millones más) para totalizar US$ 47.289,9 millones, un nuevo máximo desde que hay registros. El reporte que realizan al BCU los asesores y gestores es a valores del mercado.

Dolares Foto: Canva

De los US$ 47.289,9 millones de activos bajo manejo, US$ 26.437,9 millones (el 55,9% del total) pertenecían a argentinos (27,2% más que en 2024). Los argentinos representan el 44,9% del total de clientes (representaban el 38,4% a fin de 2024), con un total de 39.613 (43% más que en 2023).

La cantidad de clientes uruguayos en 2025 aumentó 16,5% para un total de 36.692 (el 41,5% del total de clientes). En tanto, sus activos bajo manejo crecieron 7,0% hasta un total de US$ 5.147 millones.

En tanto, los asesores y gestores prácticamente mantuvieron la cantidad de clientes brasileños en 2025 con un total de 2.350 (eran 2.367 al cierre de 2024). Estos tenían activos bajo manejo por US$ 1.869 millones, 19,3% más que a fin de 2024.

De otras nacionalidades había 9.643 clientes (8,1% menos que a fin de 2024) con activos bajo manejo por US$ 13.835,4 millones (7,9% menos que al cierre de 2024). El BCU aclaró que en este caso, que "los montos bajo manejo corresponden en su mayor parte a fondos de inversión constituidos en el exterior, así como también a activos cuyos beneficiarios finales residen o tienen su centro de actividad en Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Paraguay, Perú, entre otros".

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

El mercado uruguayo de manejo del dinero de los ricos es bastante más grande, ya que los datos no incluyen a los intermediarios de valores, corredores de bolsa y bancos que tienen negocio de banca privada.

¿En qué se invirtieron los US$ 47.289,9 millones? El 37,4% estaba en fondos de inversión, el 30,2% estaba en renta fija, el 7,1% en instrumentos vinculados a índices bursátiles, el 13,2% en otros instrumentos de renta variable, el 3% en productos estructurados, el 5,4% en disponibilidades y similares y el 3,7% del monto estaba en otros instrumentos sin identificar.