El indicador de la economía que preocupa se estabilizó, pero todavía está en situación “delicada”

Redacción El País

El déficit fiscal quedó estable en los 12 meses cerrados a octubre respecto a los 12 meses cerrados a setiembre, al ubicarse en 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), dijo anoche el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.

Ese déficit de 3,9% del PIB es el resultado del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) y equivale a US$ 2.952 millones.

No obstante, el déficit “incluye el ingreso de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social”, que era de 0,1% del PIB en los 12 meses cerrados a octubre, dijo el MEF. Esos son ingresos extraordinarios y están afectados al futuro pago de jubilaciones de los “cincuentones” que salieron de las AFAP. Estas son personas que tenían menos de 40 años en 1996 cuando empezó el sistema previsional mixto y se vieron obligadas a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP. Al salirse y volver al régimen previo (solo por el Banco de Previsión Social sin topes de jubilación), sus ahorros en las AFAP pasan al fideicomiso.

Si bien actualmente hay un ingreso extraordinario a las arcas del Estado, luego que se termine el pasaje de “cincuentones”, el costo de pagarles las jubilaciones superará con creces lo que ingresó.

Al excluir esos ingresos, el déficit fiscal del sector público consolidado fue de 4% del PIB en 12 meses a octubre (había sido de 4% del PIB en 12 meses a setiembre y a agosto, y 3,2% del Producto al finalizar 2022). Eso equivale a US$ 3.028 millones.

Si bien se estabilizo en los últimos meses, el déficit se viene deteriorando desde septiembre de 2022. Así pasó de 2,5% del PIB en 12 meses cerrados a setiembre de 2022 al 4% de los 12 meses cerrados a octubre de este año. Ese 1,5% del PIB de deterioro implica US$ 1.135 millones más de déficit que a setiembre de 2022.

En la Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, el MEF proyectó que el déficit bajará y cerrará el año en 3,2% del PIB. Para 2024 prevé una nueva baja, a 2,7% del PIB.

El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo calificó de “delicada” la situación fiscal y dijo que el próximo gobierno “no tendrá margen de maniobra”.

En tanto, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) se ubicó en 1,7% del PIB (US$ 1.287 millones). El pago de intereses de deuda fue de 2,3% del PIB en 12 meses cerrados a octubre.

El MEF indicó que los efectos imputados al Fondo Solidario covid-19 se estimaron en 0,1% del PIB en 12 meses a octubre (mismo guarismo que en los 12 meses cerrados a setiembre).