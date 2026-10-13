FMI mejoró su previsión de crecimiento mundial y alertó por tensiones geopolíticas: ¿qué prevé para Uruguay?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 3,1% su proyección de crecimiento de la economía mundial para 2026. Según el organismo, el auge tecnológico, la resiliencia, los márgenes de maniobra de las economías y su capacidad de adaptación contribuyeron a mitigar el impacto de las perturbaciones geopolíticas, de acuerdo con su informe de Perspectivas Económicas Mundiales publicado este martes.

La nueva estimación supone una mejora de una décima de punto porcentual respecto al informe de julio, cuando el FMI había proyectado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial de 3% para 2026.

Para 2027, el organismo prevé que la economía mundial crezca 3,4%.

Sin embargo, el FMI advirtió que el escenario internacional continúa siendo frágil y que los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja. “La geopolítica y la tecnología están reconfigurando la economía mundial, con efectos a corto y mediano plazo aún indeterminados”, señaló.

Proyecciones de crecimiento Fondo Monetario Internacional

Entre los riesgos, mencionó una nueva escalada de los conflictos, un cambio en las expectativas sobre la inteligencia artificial (IA), un recrudecimiento de las tensiones comerciales y las vulnerabilidades fiscales. En sentido contrario, un mayor impulso de la inversión en IA y las mejoras de productividad asociadas, así como una moderación sostenida de las tensiones geopolíticas y comerciales, podrían fortalecer el crecimiento.

En materia de precios, el organismo proyecta que la inflación general mundial aumente a 4,7% en 2026 y se modere a 4,1% en 2027. También advirtió que las economías importadoras de energía que no forman parte de la cadena de valor tecnológica enfrentan perspectivas más complicadas.

Entre las principales economías, el FMI prevé que Estados Unidos crezca 2,3% tanto en 2026 como en 2027, mientras que la zona euro registraría una expansión de 1,1% este año y de 1,2% el próximo. En Asia, China crecería 4,5% en 2026 y 4% en 2027, mientras que India avanzaría 7% en ambos años.

Para América Latina y el Caribe, el FMI proyecta un crecimiento de 2,3% en 2026 y de 2,5% en 2027. Dentro de la región, Brasil registraría una expansión de 2,2% este año, que se moderaría a 1,9% en 2027, mientras que Argentina pasaría de un crecimiento proyectado de 2,1% en 2026 a 3,5% en 2027.

Proyecciones de crecimiento por región Fondo Monetario Internacional

¿Qué prevé para Uruguay?

Para Uruguay, el FMI mantuvo su proyección de crecimiento del PIB en 1,3% para 2026 y 2,4% para 2027. Las estimaciones coinciden con las que el organismo había presentado en setiembre, en el marco de la consulta del artículo 4° sobre la economía uruguaya.

En ese contexto, una misión técnica del FMI encabezada por Raphael Espinoza estuvo en el país entre el 14 y el 23 de setiembre para evaluar la economía uruguaya. En esa instancia, el organismo atribuyó la expansión prevista para este año al “efecto de la sequía sobre la agricultura”, mientras señaló que “el resto de la economía está creciendo en torno a su potencial”.

Para 2027, proyectó que el PIB se expandiría 2,4% “a medida que se reduzca la brecha del producto”.

Respecto a la inflación, el informe de Perspectivas Económicas Mundiales proyectó que el indicador se sitúe en 4% este año y en 4,5% en 2027 en la meta del Banco Central (BCU). En tanto, en cuanto al desempleo, el FMI prevé que se ubique en 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) este año y el próximo.