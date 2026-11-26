El español Pablo Hernández de Cos será el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde después de que Países Bajos, que había presentado como candidato al puesto a Klaas Knot, haya decidido dar su apoyo al exgobernador del Banco de España en aras del consenso.

"Basándonos en la conversación de hoy, Países Bajos apoyará el consenso para las tres nominaciones al comité del BCE", indicó un diplomático de la UE después de que los jefes de Estado y de Gobierno europeos hayan debatido esta mañana, durante una cumbre en Bruselas, el relevo en la cúpula del emisor.

En el encuentro no ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena campaña electoral, quien delegó su representación en el presidente francés, Emmanuel Macron.

Tras este intercambio ha emergido un consenso que hará de Hernández de Cos el nuevo presidente del BCE y el primer español en asumir este cargo en la institución, y que sitúa como nuevos miembros del comité ejecutivo al economista alemán Markus Brunnermeir y la economista francesa Laurence Boone.

La decisión será confirmada a lo largo de la tarde de este jueves puesto que debe ser formalizada por los embajadores de los Veintisiete ante la UE para que los líderes puedan adoptarla formalmente y poner en marcha el proceso de consultas no vinculantes con el propio BCE y la Eurocámara.

Sede del Banco Central Europeo. Foto: Archivo El País

El procedimiento quedará cerrado definitivamente en la cumbre de líderes del próximo 18 y 19 de diciembre, cuando estos den el visto bueno final.

Pablo Hernández de Cos tomará las riendas del Banco Central Europeo cuando Lagarde abandone su puesto el próximo 7 de febrero, varios meses antes del fin previsto para su mandato en noviembre.

Brunnermeier y Boone, por su parte, sustituirán en el comité ejecutivo al economista jefe, el irlandés Philip Lane, cuyo mandato expira el 31 de mayo, y a la alemana Isabel Schnabel, titular de la cartera de operaciones de mercado que quedará vacante el 4 de enero.

Primer presidente español del BCE

El exgobernador del Banco de España (2018-2024) y actual presidente del Banco de Pagos Internacionales es considerado una figura moderada y de corte centrista, más alineado con las "palomas" de la política monetaria -aquellos que priorizan una política más acomodaticia para atajar la inflación sin perder de vista el crecimiento- que con los "halcones" que representa su rival.

Favorito en las quinielas para suceder a Lagarde incluso antes de que se pusiese en marcha el relevo, su camino a la presidencia del BCE quedó prácticamente despejado con el acuerdo alcanzado este mes entre Francia y Alemania para repartirse los otros dos asientos que se liberan el año próximo.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla durante el Foro Económico Mundial, en Davos. Foto: AFP

Dejar en manos de Berlín el cargo de economista jefe - el segundo más relevante de los que estaban en liza y clave en las decisiones del emisor- prácticamente anulaba la posibilidad de que la presidencia recayese en un candidato como Knot, también de un país del norte y alineado con las políticas monetarias más duras que tradicionalmente suscribe Alemania.

El reparto pactado, con De Cos a la cabeza, permitirá así mantener el equilibrio geográfico y de políticas que tradicionalmente impera en la cúpula del BCE, cuyo vicepresidente es ya el "halcón" croata Boris Vujcic, y cumplir con la regla no escrita de que estén representadas las cuatro grandes economías del euro.

Aunque se especuló con que Knot se retirase tras conocerse el acuerdo, el Gobierno neerlandés mantuvo su nombre hasta el último momento, forzando un debate a nivel de líderes, tras el cual finalmente decidió apoyar el paquete de consenso.

De Cos asumirá los mandos del BCE para un mandato de ocho años no renovable en un contexto complejo, marcado por el aumento de los precios de la energía y la inflación derivados de un conflicto en Oriente Medio cuyo futuro es incierto y la persistente tensión geopolítica.

A ello se suma el alza de los rendimientos de los bonos soberanos de muchos países de la eurozona, que en algunos casos han llevado los diferenciales de riesgo a máximos inéditos desde la pasada crisis financiera.

Entre los hitos de su mandato estará también el desarrollo final del euro digital, que el BCE aspira a poner en circulación en 2029.

EFE