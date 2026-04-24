El dólar en Uruguay sube por segundo día consecutivo y se acerca a los $ 40 en la cotización del interbancario

Por segundo día consecutivo, el dólar en Uruguay subió ayer, esta vez 0,40% y se negoció en promedio en $ 39,757. El billete verde cotizó entre $ 39,60 y $ 39,80 para finalizar en el mínimo, estable frente al cierre del miércoles.

Durante el mes, la moneda estadounidense baja 1,79% y en lo que va del año sube 1,83%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 110 transacciones por un valor total de US$ 55 millones.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar quedó estable y cerró en $ 38,40 para la compra y $ 40,80 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,23% y cerró en 4,9539 reales. Durante abril cae 5,09% y en lo que va de 2026 retrocede 9,97%.

Un cliente prepara sus billetes de dólar para cambiarlos por pesos filipinos en una casa de cambio. Foto: Archivo El País

El dólar oficial en Argentina quedó prácticamente estable ayer, con una mínima suba de 0,04% y cerró en 1.378,70 pesos argentinos. En lo que va de abril baja 0,29% y durante el año cae 5,53%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 60 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense).

En abril, el riesgo país baja 16 unidades y en lo que va de 2026 cae 6 puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, levemente por debajo del objetivo que tiene el Banco Central (5,75%).