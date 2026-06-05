El dólar en Uruguay no muestra una tendencia clara en la semana y baja tras haber alcanzado un precio máximo en dos meses

El dólar en Uruguay no muestra una tendencia clara esta semana. Ayer bajó 0,27% (tras la suba del miércoles y la baja que tuvo el martes) y se negoció en promedio en $ 40,255 (el miércoles había tocado un máximo en dos meses: $ 40,364). El billete verde cotizó entre $ 40,23 y $ 40,30 y finalizó en $ 40,27, una caída de 0,27% respecto al cierre del miércoles.

En junio, la moneda estadounidense sube 0,22%, mientras que en el año aumenta 3,11%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 80 transacciones por un monto de US$ 45,5 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 10 centésimos ayer y cerró en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, ayer no hubo operativa por ser feriado. En junio baja 0,3% y durante 2026 retrocede 8,38%.

El dólar oficial en Argentina, subió ayer 0,24% y cerró en 1.438,82 pesos argentinos. En lo que va de junio aumenta 2,02%, aunque en el año cae 1,41%.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió una unidad ayer y cerró en 54 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio el riesgo país baja tres unidades y en 2026 cae 12 puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,83%, prácticamente en el objetivo del Banco Central (5,75%).