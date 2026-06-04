El dólar en Uruguay sube y el interbancario llega al precio máximo en dos meses por encima de los $ 40,30

El dólar en Uruguay subió ayer 0,23% y se negoció en promedio en $ 40,364. Este es el mayor valor alcanzado desde el 7 de abril cuando cerró a $ 40,572. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,32 y $ 40,40 y finalizó en $ 40,38, un alza de 0,30% respecto al cierre del martes.

En lo que va de junio, la moneda estadounidense sube 0,50%, mientras que en el año aumenta 3,40%.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 41 transacciones por un monto de US$ 19,9 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 10 centésimos y cerró en $ 39,15 para la compra y $ 41,55 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,51% y finalizó en 5,0415 reales. En el mes baja 0,30% y durante 2026 retrocede 8,38%.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

El dólar oficial en Argentina se incrementó 0,59% ayer y cerró en 1.435,38 pesos argentinos. En lo que va de junio aumenta 1,78%, pero en el año baja 1,65%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó tres unidades ayer y cerró en 53 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En junio el riesgo país baja cuatro unidades y en 2026 cae 13 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, igualando el objetivo del Banco Central.