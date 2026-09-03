El dólar en Uruguay comenzó setiembre de la misma manera que estuvo en agosto: "planchado"

El dólar en Uruguay sigue "planchado" en el inicio de setiembre, ayer la moneda estadounidense tuvo una mínima baja de 0,01% y se negoció en promedio en $ 40,233. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,21 y $ 40,25 para finalizar en el máximo, estable (tuvo una mínima alza de 0,02%) con respecto al cierre del martes.

En lo que va de setiembre, la divisa estadounidense está estable (con una mínima baja de 0,03%) y en lo que va del año aumenta 3,05%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 23,5 millones en 43 operaciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar continúa estable y ayer cerró en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

Dólares Foto: ATTA KENARE - AFP - AFP/AFP

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar ayer bajó 0,58% y cerró en 5,1273 reales. En lo que va del mes cae 1,05% y durante 2026, el dólar en Brasil retrocede 6,82%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,07% y finalizó en 1.511,63 pesos argentinos. En setiembre sube 0,14% y durante 2026 aumenta 3,58%.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre el riesgo país sube una unidad y en lo que va del año baja tres puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, igualando al objetivo fijado por el Banco Central.