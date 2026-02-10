El dólar en Uruguay cae por segunda jornada consecutiva y el interbancario cotiza por debajo de los $ 38,50

El dólar en Uruguay inició la semana con la segunda baja consecutiva a nivel del interbancario, que cayó 0,39% ayer y se negoció en promedio a $ 38,364.

En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 38,10 y $ 38,40 y finalizó en el máximo, un 0,41% por debajo del cierre del viernes.

En febrero, el billete verde baja 0,35% y en el año retrocede 1,73%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 78 transacciones por un total de US$ 44 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 10 centésimos a la compra y 20 centésimos para la venta, y cerró en $ 37,20 y $ 39,60 respectivamente.

El dólar en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, bajó ayer 0,74% y cerró en 5,1953 reales. En febrero, la moneda estadounidense cae 0,67% y en lo que va de 2026 retrocede un 5,58%.

Foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial cerró ayer en 1.423,36 pesos argentinos, un 0,51% menos que la cotización del viernes. En febrero, cae 1,68% y en lo que va del año, el dólar en Argentina baja 2,47%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, subió una unidad ayer y cerró en 71 puntos básicos. En el mes, el riesgo país lleva un alza de seis puntos básicos y en el año aumenta cinco unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6,50%, el objetivo fijado por el Banco Central.