El dólar en Uruguay cae y corta una racha de cuatro aumentos consecutivos, ¿cómo evolucionó en la semana?

El dólar en Uruguay a nivel interbancario cortó ayer una racha de cuatro subas seguidas, al bajar 0,67% y negociarse en promedio a $ 38,516.

La moneda estadounidense cotizó en la jornada entre $ 38,48 y $ 38,56, para finalizar en el máximo, con una vcaída de 0,31% respecto al cierre del jueves.

En la semana, el dólar cotizó prácticamente estable, ya que la suba fue mínima, de 0,04%, “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo).

En lo que va de febrero, el billete verde sube 0,04% y en el año cae 1,35%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 331 transacciones por un total de US$ 168 millones. Ayer e movilizaron US$ 34,7 millones en 70 transacciones.

Dólares. Foto: AFP

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 20 centésimos a la compra y 10 centésimos para la venta, y cerró en $ 37,30 y $ 39,80 respectivamente. En la semana, el dólar al público subió 5 centésimos en ambas cotizaciones, “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,45% y cerró en 5,2341 reales. En el mes, el dólar en Brasil sube 0,08%, pero en el año retrocede 4,88%.

En Argentina, el dólar oficial cerró el jueves a 1.445,62 pesos argentinos (ayer no hubo operativa por ser feriado). En lo que va de enero, el dólar en Argentina baja 0,14% y en el año cae 0,95%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Riesgo país y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró ayer en 70 puntos básicos, una unidad menos que el jueves. En febrero el riesgo país sube cinco unidades y en el año lleva un alza de cuatro puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 6,69%, por encima del objetivo del Banco Central (6,50%).