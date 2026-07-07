El dólar bajó en Uruguay pero acumula suba en 2026: cómo cerró la cotización frente a Brasil y Argentina

En un nuevo comienzo de semana, el dólar bajó un 0,07% y se negoció en un valor promedio de $ 40,200. En lo que va de julio, la moneda aumenta un 0,21% y en 2026 viene subiendo 2,97%.

Este lunes la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,15 y $ 40,35 para cerrar finalmente en $40,20. El valor de cierre se encuentra un 0,17% por debajo del anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron un total de 50 operaciones por un valor de US$ 33,0 millones.

Al público en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar se mantuvo igual para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,00 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó apenas 0,09% y cerró en 5,1670 reales. En el mes el dólar en Brasil baja 0,19%, mientras que en 2026 retrocede 6,10%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial subió apenas 0,07% y cotizó a 1.489,59 pesos argentinos. En julio aumenta 0,51% y en 2026 sube 2,07%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP subió dos unidades (3,8%) y cerró en 55 puntos básicos. En el mes, el riesgo país sube cuatro puntos básicos (7,8%) y en 2026 retrocede 11 puntos básicos (-16,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró en 5,75%, igualando al valor objetivo que mantiene el Banco Central del Uruguay.