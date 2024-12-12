Economía uruguaya crece en el tercer trimestre con industria, comercio, consumo y exportaciones como motores

Redacción El País

La economía uruguaya creció 0,6% en el tercer trimestre del año frente al segundo trimestre y continuó con una expansión importante en la comparación interanual, según el Informe de Cuentas Nacionales divulgado en la tarde de este jueves por el Banco Central (BCU).

A su vez, en la comparación interanual (tercer trimestre de este año respecto a igual período de 2023) el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 4,1%.

El BCU enfatizó que "desde el enfoque de la producción, se observa un crecimiento generalizado del nivel de actividad, destacándose el incremento del valor agregado de las actividades de Industria manufacturera y Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas".

"Desde el enfoque de la demanda, se observó una reducción de la demanda interna y un incremento de la demanda externa", agregó.

Según el informe "en lo referente a la demanda interna, se produjo una caída de la Formación Bruta de Capital, explicada por una mayor desacumulación de existencias en el trimestre. El Gasto de Consumo Final, en cambio, aumentó tanto por el mayor Gasto de Consumo Final de Hogares como por el mayor Gasto de Consumo Final del Gobierno".

"Por su parte, la demanda externa registró un crecimiento de 11,8% en el volumen físico de las Exportaciones, mientras que las Importaciones presentaron una caída de 3,1%, resultando en un aumento de la demanda externa neta en términos de volumen físico respecto al mismo trimestre del año anterior", explicó.

El economista y socio de Vixion Consultores, Aldo Lema destacó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) la expansión "generalizada" del PIB.

Desde la perspectiva de la oferta, la expansión sectorial de la economía uruguaya durante el tercer tercer trimestre fue generalizada, destacando Electricidad, Gas y Agua (15% interanual), la Industria (8,2%) y el Comercio (6,2%).

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La situación por sectores del PIB

El valor agregado del sector Agropecuario, Pesca y Minería del tercer trimestre de 2024 "presentó un incremento de 2,3% respecto a igual trimestre del año anterior. Al interior de la actividad se destaca el crecimiento del valor agregado silvícola, impulsado tanto por la demanda industrial como por las mayores exportaciones de rolos. La actividad pecuaria, por su parte, presentó un desempeño negativo, asociado a la menor extracción de ganado y a la caída en la remisión de leche a plantas", indicó el reporte.

"La Industria Manufacturera registró en el tercer trimestre de 2024 un aumento del valor agregado de 8,2% interanual. Este dinamismo se explica principalmente por el desempeño de dos actividades: la refinación de petróleo y la producción de pasta de madera", agregó. Esto es porque en el tercer trimestre del año pasado ya había empezado la parada técnica de la refinería de Ancap y porque la segunda planta de UPM todavía no producía a pleno.

"La actividad de Energía eléctrica, Gas y Agua presentó un incremento de 15% respecto a igual trimestre del año anterior, explicado principalmente por la mayor generación de energía basada en fuentes renovables. Asimismo, las exportaciones, cuyo principal destino es Argentina, aumentaron en la comparación interanual", indicó el reporte.

Represa de Salto Grande. Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

"La Construcción se expandió 3,1% en el tercer trimestre de este año. Este crecimiento se explica por la mayor inversión tanto en edificios como en otras construcciones, principalmente en líneas de energía y en carreteras. Estas inversiones fueron parcialmente contrarrestadas por un menor dinamismo en obras ferroviarias debido a la finalización de la construcción del Ferrocarril Central", señaló el informe.

El BCU dijo que "las actividades de Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas presentaron un aumento de 6,2% respecto al tercer trimestre de 2023. En la actividad comercial se verificó un crecimiento de los servicios comerciales al por mayor y al por menor, particularmente el vinculado a la comercialización de soja, combustibles y bienes importados como textiles, farmacéuticos y vehículos. Los servicios de alojamiento y suministro de comidas y bebidas también presentaron un desempeño positivo, explicado por la expansión de la demanda interna".

En tanto, "el valor agregado del sector Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones creció 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de las actividades de transporte, se destaca el incremento del transporte de carga. A su vez, los servicios de información y comunicación se expandieron respecto a igual periodo del año anterior, debido tanto a la suba de los servicios de tecnologías de información, al impulso de la demanda externa, como de los servicios de telecomunicaciones", indicó.

Nuevo almacén en el parque logístico de Polo Oeste. Foto: Emergent Cold.

En los Servicios financieros se registró un crecimiento del 4% del valor agregado.

El valor agregado de las Actividades profesionales y Arrendamiento registró un crecimiento del 1,8% respecto al tercer trimestre del año anterior.

Por último, el sector de Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios verificó un incremento de 1,9% en términos interanuales en el tercer trimestre de 2024. "Este desempeño se vincula principalmente a la mayor producción de los servicios educativos tanto públicos como privados, asociado a una mayor cantidad de días de clase en la comparación interanual. De manera adicional, se registraron incidencias positivas en el resto de los servicios", explicó.