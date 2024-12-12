El "boom" de las transferencias instantáneas en pesos en Uruguay con un monto promedio de $ 3.840

Redacción El País

En los 12 meses cerrados a noviembre de este año, el Banco Central del Uruguay (BCU) registró un "boom" con 22.901.017 transferencias interbancarias instantáneas en pesos uruguayos, según indicó la Gerencia de Sistema de Pagos del ente financiero.

Código QR

Durante el 2024 este tipo de operaciones fueron un 143% mayores en comparación al año pasado.

A su vez, al comparar solo el mes de noviembre, pasaron de 1.143.642 en 2023 a 2.780.286 en igual mes de este año.

Entre el total de transferencias instantáneas realizadas en noviembre de este año, el 37% (1.027.603) fueron por montos menores a $ 1.000, mientras que el monto promedio por transferencia se ubicó en $ 3.840.

El presidente del BCU, Washington Ribeiro, destacó el trabajo en conjunto entre distintas instituciones financieras durante 2024 y recordó los esfuerzos realizados para la puesta en funcionamiento del sistema de pagos uruguayo, Toke.

A partir de la presentación de esta iniciativa, el BCU presentó la “Hoja de Ruta de Finanzas Abiertas”, incluida en la “Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2023 – 2025”.

Oca Comercios se suma a TOKE

Toke fue una de las novedades más destacadas impulsadas por el BCU que comenzó a funcionar en setiembre de este año. Se trata de un sistema de pagos con transferencia mediante el escaneo de un código QR que mantiene los mismos beneficios tributarios que la tarjeta de débito.

Con el objetivo de aplicar mejores prácticas en el Sistema de Pagos, Toke fue desarrollado por la empresa de servicios tecnológicos, Urutec con el apoyo del BCU y la participación de empresas del sistema financiero uruguayo.