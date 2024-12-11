El cambio normativo que propone el Banco Central para algunos fondos de inversión en Uruguay

Redacción El País

El Banco Central (BCU) puso en consulta pública un proyecto normativo que modificaría, para algunos casos, la periodicidad con la cual las administradoras de fondos de inversión deben calculan el valor de la cuotaparte de los fondos que administran.

Actualmente, las administradoras de fondos de inversión deben calcular el valor de la cuotaparte del fondo en forma diaria. Esto quiere decir que al final del día cada inversor en este tipo de instrumentos conoce el valor de las cuotapartes que tiene. Esto independientemente del tipo de fondo que sea o de los activos que tenga el fondo.

Fondos de inversión. Foto: Canva

El director de Dentons Jiménez de Aréchaga, Federico Lemos, dijo a El País que "a grandes rasgos, existen dos tipos diferentes de fondos de inversión, los abiertos y los cerrados".

"Los fondos de inversión abiertos son aquellos que pueden emitir cuotapartes o rescatarlas, dicho de otra forma, aumentar o disminuir la cantidad de cuotapartes que tienen, en este tipo de fondos es de vital importancia conocer el valor de la cuotaparte en forma diaria ya que los inversores potencialmente pueden estar entrando y saliendo del fondo y para ello el fondo debe emitir nuevas cuotas o rescatar las ya existentes", explicó.

"Por otro lado, están los fondos cerrados, en este caso el número de cuotapartes del fondo no varía, sino que para poder salir de la inversión el valor debe venderse a un tercero. La integración de carteras de los fondos de inversión cerrados es analizada caso a caso para su autorización y puede tener mayor flexibilidad que la de los fondos abiertos", añadió.

Lemos señaló que "dada la naturaleza de los activos que un fondo de inversión cerrado puede incluir, que podrían presentar problemas de liquidez o complejidad para su valuación", la normativa propuesta por el BCU "establece que para los fondos cerrados integrados en su totalidad por activos de naturaleza ilíquida o con menos del 75% de activos líquidos, el valor de la cuotaparte y de la composición de la cartera se determinarán mensualmente en lugar de en forma diaria".

En cambio, "para el resto de los casos, esto es los fondos abiertos o los cerrados que tengan al menos 75% de sus activos líquidos, se mantiene el requerimiento de calcular el valor de la cuotaparte en forma diaria", agregó.

Según Lemos "el cambio es muy positivo ya que remueve un requerimiento para las administradoras de fondos de inversión que en muchos casos era difícil de cumplir dada la dificultad para valuar los activos subyacentes de algunos fondos".