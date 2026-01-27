Dólar, inflación, las resoluciones "extraordinarias" del Banco Central y las primeras reacciones de analistas

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, afirmó en rueda de prensa ayer que el directorio decidió, por unanimidad, adelantar y profundizar el ciclo de la reducción de tasas de interés, llevándola a 6,5%, lo que lleva a la instancia de la política monetaria a terreno expansivo. Esto a raíz fundamentalmente del desalineamiento de la inflación y la baja del precio del dólar, que ha venido en picada.

Además, el BCU ha facilitado condiciones de mayor liquidez en el mercado de dinero, reduciendo el stock de letras de regulación monetaria y se dispone a continuar en esa senda, según anunció.

En ese marco, Tolosa manifestó: “Esperamos que en estos días el mercado recobre su normal funcionamiento. Sin embargo, de reemerger las condiciones desordenadas del mercado, el BCU va a seguir ampliando el uso de herramientas para normalizar la situación, en línea con lo que venimos argumentando desde el primer día de este mandato de este directorio. No vamos a amputar ninguna de las herramientas con las que cuenta el BCU”. Y prosiguió: “En línea con lo que han venido haciendo algunos bancos centrales de la región ante esta tendencia internacional del dólar (a la baja), el BCU estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios, para garantizar una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos”.

Lo cierto es que el dólar en el país ha venido bajando y parece no encontrar piso, lo que perjudica a sectores productivos nacionales y de exportación, que han planteado sus inquietudes al respecto tanto al BCU como al Ministerio de Economía (MEF).

El precio del dólar aumentó desde que el BCU anunció que adelantaría la reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom) el viernes, pero el mercado no espera otros cambios sustanciales en la cotización.

Este lunes, el dólar se negoció en promedio a $37,831, con una subida diaria de 1%, según la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Durante el mes de enero, la moneda norteamericana viene bajando -3,099%.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), la moneda bajó 25 centésimos a la compra y 35 centésimos para la venta, y cerró en $36,60 y $39,00 respectivamente.

Causas, riesgos y "Uruguay no es una isla"

Las medidas tomadas por el BCU ayer (baja de tasas de interés en un punto porcentual y antes de lo que había previsto, la reducción del stock de letras de regulación monetaria y el anuncio de una posible intervención en el mercado de cambios) responden fundamentalmente a que la inflación ha venido bajando y está en niveles por debajo de la meta del BCU (cerró el año 2025 en 3,65% y la meta está en 4,5%), lo que implica un “sobrecumplimiento” que no es deseable, dado que impacta otras variables que toman ese indicador como referencia.

“Vemos crecientes desafíos para que (la inflación) vuelva a converger a nuestra meta de 4,5%. De hecho, vemos riesgos de que, por primera vez, la inflación pueda descender debajo del piso del rango de tolerancia, que es 3%”, advirtió Tolosa. En ese rango de tolerancia del 3%, la inflación se ha mantenido durante 31 meses.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central (BCU). Foto: Darwin Borrelli / El País.

El presidente del BCU fundamentó que el foco de la presión a la baja de la inflación han sido los bienes comerciables internacionalmente —que son los principales afectados por la evolución del tipo de cambio.

Desde diciembre pasado y en un contexto de profundización de incertidumbre en las políticas internacionales, el BCU está viendo —dijo— una “nueva ola de debilidad del dólar estadounidense a nivel global, que ha afectado a casi todas las monedas de América Latina”. Y la manifestación de esa tendencia internacional en el mercado local, ha estado afectada en las últimas semanas por ciertas particularidades, con volúmenes relativamente bajos transados, con liquidez relativamente escasa y órdenes moderadas que han tenido un efecto desproporcionado en el valor del tipo de cambio, enumeró.

A su entender, esto se debe a “condiciones especiales” de la época del año por una considerable oferta de dólares debido a la temporada turística, a una reducción del valor de las importaciones de petróleo por la caída de su precio internacional y a una mayor preferencia de los agentes domésticos por la moneda local.

Negó que existiera participación de capitales especulativos de corto plazo de carácter externo.

“En este marco, tenemos información que diferentes agentes estatales han encontrado estos niveles de tipo de cambio suficientemente atractivos para realizar operaciones financieras que consisten en compras considerables, tanto en los mercados de cambio spot como de futuros”, agregó.

Destacó también que Uruguay “no es una isla” y que “no logrará revertir tendencias” que son de corte global. “Eso sí, el BCU tiene del compromiso y debe extremar esfuerzos para que la manifestación local de esas tendencias no pongan en riesgo la consecución de sus metas inflacionarias”, apuntó.

Dólar. Foto: Archivo El País.

“Lo que estamos anunciando hoy son medidas extraordinarias. Es la primera vez que el BCU reduce la tasa de interés en 100 puntos básicos, es la primera vez que estamos adelantando una reunión en el comité de política monetaria y es la primera vez que estamos agregando o cambiando el calendario de las reuniones del Copom para agregar instancias de decisión sobre la TPM (tasa de política monetaria”, concluyó.

Cabe recordar que al cierre de 2025, según encuestas del BCU, el promedio de las expectativas de inflación a dos años continuó reduciéndose, con la mayoría de los relevamientos ubicándose en torno a la meta: analistas (4,45%), mercados financieros (4,6%) y empresas (5,3%).

Los analistas opinan El economista José Antonio Licandro dijo a El País que el BCU “apretó el acelerador” con la reducción de la tasa de interés en 100 puntos básicos, con lo que no le quedará margen para bajar de nuevo en la reunión que el central planifica para marzo. Según proyecta, la medida de bajar la tasa a 6,5% podría hacer retornar la inflación a 4,5%, pero no espera que el dólar suba mucho. “Es difícil de revertir”, porque depende más de factores internacionales. Sobre la posibilidad de que el BCU esté pensando en intervenir en el mercado de cambio, Licandro opinó que esa medida “solo tiene efectos de muy corto plazo sobre el dólar y los efectos negativos persisten”, dijo. Asimismo, consideró que, de intervenir, el BCU podría poner en riesgo la credibilidad en el objetivo inflacionario, por lo que las expectativas de inflación se podrían volver a desanclar. “El problema de Uruguay hoy no es el dólar bajo —este es un fenómeno global—, sino la falta de flexibilidad de los costos domésticos”, afirmó, en relación a las pautas salariales que quedaron “muy largas” frente al shock deflacionario, el aumento de tarifas con fines fiscales y otros problemas estructurales que afectan al sector exportador. También reafirmó que la tasa de política monetaria (TPM) está ahora en fase expansiva, ya que la TPM real quedó claramente debajo de 2,5%, que es el valor que el BCU considera como nivel “neutral”. Al respecto, Deborah Eilender, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), comentó a El País: “No hemos visto grandes movimientos del dólar en la jornada del anuncio (ayer) y esto tiene que ver con que una muy buena parte del movimiento del tipo de cambio lo habíamos visto anticiparse el viernes pasado”. Por su parte, el economista Aldo Lema, socio de Vixion, publicó en su cuenta de X, que la baja de la tasa en la magnitud que lo hizo el BCU enfatiza el rol de la política monetaria para mantener ancladas las expectativas de inflación en 4,5%. “No descarta otras medidas para ese anclaje”, acotó, antes de que el BCU anunciara la posibilidad de intervenir el mercado de cambios.