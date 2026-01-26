“El BCU estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios”, dijo su presidente Guillermo Tolosa

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, afirmó en rueda de prensa hoy que el directorio decidió, por unanimidad, adelantar y profundizar el ciclo de la reducción de tasas de interés, llevándola a 6,5%. Eso lleva a la instancia de la política monetaria a terreno expansivo.

Además, el BCU ha facilitado condiciones de mayor liquidez en el mercado de dinero, reduciendo el stock de letras de regulación monetaria y se dispone a continuar en esa senda.

Las medidas responden a que la inflación ha venido en caída. “Y vemos crecientes desafíos para que vuelva a converger a nuestra meta de 4,5%. De hecho, vemos riesgos de que, por primera vez, la inflación pueda descender debajo del piso del rango de tolerancia, que es 3%”. En ese rango de tolerancia, la inflación se mantenido durante 31 meses.

Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central del Uruguay. Foto Archivo El País.

“Esperamos que en estos días el mercado recobre su normal funcionamiento. Sin embargo, de reemerger las condiciones desordenadas del mercado, el BCU va a seguir ampliando el uso de herramientas para normalizar la situación, en línea con lo que venimos argumentando desde el primer día de este mandato de este directorio”, manifestó Tolosa.

“No vamos a amputar ninguna de las herramientas con las que cuenta el BCU”, agregó.

Apuntó que, en línea con lo que han venido haciendo algunos bancos centrales de la región ante esta tendencia internacional del dólar (de debilidad), “el BCU estará pronto para hacer intervenciones en el mercado de cambios, para garantizar una mayor normalización de la operativa y evitar saltos abruptos”.

“Tenemos que ser claros: Uruguay no es una isla, está conectado fuertemente a la economía internacional y no logrará revertir tendencias que son de corte global. Eso sí, el BCU tiene del compromiso y debe extremar esfuerzos para que la manifestación local de esas tendencias (internacionales) no pongan en riesgo la consecución de sus metas inflacionarias”.

Banco Central del Uruguay, Foto: Archivo El País

“Lo que estamos anunciando hoy son medidas extraordinarias”, destacó.

Es la primera vez que el BCU reduce la tasa de interés en 100 puntos básicos y es la primera vez que adelanta una reunión en el Comité de Política Monetaria (Copom).