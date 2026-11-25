De una experiencia traumática inicial de Uruguay con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por haber sido incluido en su “lista negra”, el país avanza ahora hacia un mayor acercamiento progresivo con el organismo en la oportunidad de ingresar como miembro pleno. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, así lo ha venido impulsando, pero ahora anunció que se entrará en una nueva fase con la presentación formal de la propuesta que el ministerio realizará en el Parlamento en los próximos meses.

Además, la semana próxima, el director de Asesoría Comercial del MEF, Juan Labraga, quien dirige el vínculo con la OCDE, viajará a París para tener nuevos intercambios con miembros del organismo.

“En los próximos seis meses vamos a definir una hoja de ruta para proponer formalmente a la sociedad civil, a las cámaras (empresariales) y al Parlamento, que Uruguay sea miembro de la OCDE”, afirmó Oddone.

El asunto fue abordado en el evento “La búsqueda común de mejores prácticas en políticas públicas: el aporte de la OCDE”, organizado por la Universidad ORT ayer, con la participación además del exministro de Economía de Chile, Mario Marcel, y del abogado especialista en impuestos, Carlos Loaiza.

Actualmente, Uruguay es miembro del Comité de Inversiones de la OCDE, donde ha tomado aportes sobre mejores prácticas regulatorias, y ha participado como observador en otros comités. Asimismo, para la elaboración del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, hoy en estudio en el Parlamento, el MEF tomó como referencia del Manual de Buenas Prácticas Regulatorias de la OCDE.

Expositores del evento sobre la OCDE y autoridades de la ORT. Leonardo Mainé, El País.

El MEF también ha definido el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico como tributo incorporado en el marco del Pilar Dos (reglas GloBE) de la OCDE, que se estima comenzaría a aplicarse a principios del próximo año, luego de unas aprobaciones finales pendientes.

En otro orden, Uruguay definió un estudio económico con la OCDE, el cual cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para identificar los gaps (brechas) entre las políticas públicas y regulaciones de Uruguay con los estándares del organismo internacional. Esto va a permitir definir los vectores a mejorar, que según proyecciones del ministro, serán: competencia, productividad, calidad de regulación y gobernanza del sector público, compras públicas y sistemas de financiamiento político.

Sin embargo, todos estos acercamientos a la OCDE están lejos de la incorporación de Uruguay como miembro del organismo, básicamente porque, como país, no ha tomado esa decisión, y además, porque la hoja de ruta para lograrlo es ardua. En ese marco, Oddone se dice “positivo”, dado que la OCDE ha manifestado que Uruguay tiene gran sintonía con el organismo.

Según Labraga, los mayores aportes que puede tener Uruguay de la OCDE en este momento tienen que ver con los acuerdos bilaterales, dado que muchos fueron definidos en los años 90 y, a su entender, “son muy pro empresa, quedando los Estados debilitados”, por lo que la referencia de las buenas prácticas de la OCDE ayudarán a tener referencias sobre cómo renegociar esos acuerdos, para que resulten más equilibrados según nuevos estándares.

“Uruguay está en proceso de ir cambiando los acuerdos bilaterales de inversiones de los 90”, dijo Labraga, apuntando que una forma de hacerlo es, precisamente, realizando intercambios con los técnicos del organismo internacional para ver mejor el camino de la actualización.

Discusión sobre la posibilidad de adherirse como miembro pleno de la OCDE. Leonardo Mainé, El País.

Labraga también señaló que sería valiosa para Uruguay la base de datos de comercio exterior en valor agregado de la OCDE. “Se discute mucho sobre cuánto valor agregado exportamos y qué sectores generan más valor agregados en las cadenas regionales o mundiales. Estar en esa base de datos nos va a permitir tener discusiones más fundamentadas en evidencia”, agregó.

“Es una visión provinciana pensar que perdemos autonomía como país si seguimos las reglas internacionales. Como país pequeño, Uruguay no puede desconocer o dejar de cumplir las reglas globales si quiere atraer inversiones extranjeras; es imposible escaparse de eso”, reafirmó Oddone, quien ha sostenido en diversas ocasiones que “es mejor estar sentado a la mesa y no ser parte del menú”. Es decir, Uruguay no tiene poder para cambiar decisiones que tomen grandes potencias, pero sí podrá defender mejor su posición y enterarse antes de resoluciones si es miembro de la OCDE, que además es una organización que defiende el multilateralismo.

Por otra parte, Oddone consideró que la mayoría de los países de la región no son comparables con Uruguay y, en tal sentido, conviene tener acceso a reuniones mundiales en las que participen economías más similares a ésta. “Tenemos cosas en común con Croacia y los países bálticos, pero no están en los foros latinoamericanos”, advirtió.

Oddone apuntó finalmente que iniciativas de reformas que están trancadas en Uruguay, fundamentalmente por intereses en juego, se acelerarán en el intento de lograr ser aceptado como miembro de la OCDE, como sucedió, por ejemplo, en Chile.

Hoja de ruta para Uruguay

Mario Marcel, exministro de Hacienda de Chile, expresidente del Banco Central de ese país y exsubidrector de Gobernanza y Desarrollo territorial de la OCDE, contó cómo Chile ha tomado beneficios del organismo internacional, al que considera una “fábrica de estudios”. Afirmó que “genera informes rápidamente (más de 1.250 títulos publicados por año) para entrar en discusiones de políticas públicas, que cada país que lo solicite, y que en Chile las referencias a la OCDE son permanentes en casi todos los temas”.

Asimismo recordó que Argentina, Brasil y Perú están en proceso de adhesión al organismo. Y, a su entender, Uruguay no debería quedarse por fuera de ese movimiento, que también impactará en el Mercosur.

A su vez, señaló que la OCDE ya no es más “de ricos”, sino que “los vecinos están adentro o en camino de entrar”.

Marcel reconoció que el proceso de adhesión de la OCDE es complejo; las revisiones pueden involucrar a hasta 25 comités y durar años, y que la invitación final requiere unanimidad.

Uruguay no figura entre los ocho procesos formales de adhesión abiertos en este momento; no obstante, tiene mayor afinidad con países miembros que otros que están en proceso, según la propia OCDE.

En ese marco, la hoja de ruta sugerida para Uruguay incluye: definir objetivos nacionales y respaldo político transversal, designar una coordinación central y puntos focales ministeriales, formar un equipo radicado en París, mapear instrumentos de la OCDE y brechas regulatorias (lo que se está haciendo), priorizar la cooperación y revisiones sectoriales de alto impacto, evaluar costos, capacidades y condiciones para solicitar adhesión, y construir una agenda plurianual de reformas verificables.

De su lado, Loaiza destacó la disciplina interna que los países ganan con las referencias de la OCDE, así como el enriquecimiento que se logra en materia de transparencia y anticorrupción, entre otros aspectos. “Para los países periféricos, la rebeldía no aporta, sino acercarse (a la OCDE). El peor error sería no hacerlo, aunque no se esté de acuerdo con algunos puntos del organismo”, concluyó.

Cuánto se recaudará con el Impuesto Mínimo Global en el país

Oddone señaló en rueda de prensa que el MEF espera la aprobación política final del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (IMCD) esta semana. Los países miembros de la OCDE deberán aprobar si ese impuesto creado en Uruguay califica dentro de los estándares del organismo.

Desde el punto de vista técnico fue aprobado, faltando la parte política. El ministro se mostró positivo sobre la aprobación final, aunque cauto sobre la recaudación que se logrará con dicho impuesto, dado que las experiencias de otros países han sido diversas.