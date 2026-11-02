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El País Economía y mercado

El orden multilateral puede en semanas estar recuperando su vigor, según el ex secretario general de OCDE, Ángel Gurría

El hecho de que Argentina, Brasil y Perú entren en breve a OCDE va a hacer más viable la aceptación de Uruguay, un país muy bien manejado, donde tiene en marcha muchas de las políticas que se promueven desde la organización

Luis-Custodio
Luis Custodio
02/11/2026, 04:00
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Miguel Gurria (23201225).bmp
Angel Gurría, Ex secretario General de OCDE; ex Canciller de México
Foto: Ignacio Sánchez / El País

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