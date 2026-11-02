El orden multilateral puede en semanas estar recuperando su vigor, según el ex secretario general de OCDE, Ángel Gurría
El hecho de que Argentina, Brasil y Perú entren en breve a OCDE va a hacer más viable la aceptación de Uruguay, un país muy bien manejado, donde tiene en marcha muchas de las políticas que se promueven desde la organización
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