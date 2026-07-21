Cuándo pagan el crédito de IRPF 2026 con origen en la declaración jurada y cómo saber si tengo una devolución

En esta campaña de IRPF 2026 se acerca la próxima fecha en la que la Dirección General Impositiva (DGI) pagará la devolución a un grupo de contribuyentes. El crédito se emitirá con origen en las declaraciones juradas del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) que se hayan presentado antes del 15 de julio y tengan un saldo a favor en base a los ingresos del ejercicio 2025.

El plazo para presentar la declaración jurada finaliza el 31 de agosto, informó la DGI, y detalló que quienes incumplan el plazo pueden estar expuestos a sanciones.

Próxima fecha de cobro de la devolución de IRPF 2026

La devolución de IRPF con origen en la declaración jurada se puede cobrar a partir del 28 de julio. Los cobros se pueden efectuar mediante bancos o redes de cobranza, siempre y cuando el documento se haya presentado antes del 15 de este mes. DGI indica que, en caso de que se presenten después del 15 de julio, esos contribuyentes cobrarán en el mes de agosto.

Para consultar el monto y el estado de la devolución de IRPF, los usuarios deben ingresar con identidad digital al servicio en línea de DGI "consulta de devoluciones". También se puede consultar a través del WhatsApp al 098134400 o la app de DGI.

Cómo presentar una declaración jurada de IRPF

DGI compartió en su página web cuáles son los pasos a dar para presentar una declaración jurada de IRPF en 2026:

Ingresar a la declaración jurada en línea o a través de la app de DGI con su identidad digital. Revisar los datos precargados. Según la DGI, la primera línea del formulario detalla si el contribuyente tiene un saldo a pagar o un crédito para cobrar en base a los datos precargados correspondientes al año 2025. En este paso se pueden editar los datos o sumar otros que no figuren. Si la persona está conforme con el resultado, puede confirmar la declaración. Confirmar la declaración después de verificar que todos los datos precargados sean correctos. De surgir un saldo para pagar, se puede generar los boletos de pago en el momento e incluso realizar el pago en línea, como también en redes de cobranza. De surgir una devolución, la DGI revisará los datos e informará si aprueba la devolución o si se presentan observaciones. Se recibirá la notificación de SMS al celular ingresado por el contribuyente.

DGI también compartió un video con un tutorial para presentar la declaración jurada en línea:

Franjas de aporte de IRPF en 2026

Con el ajuste, la franja mínima de aportes del IRPF pasó de $ 46.032 a $ 48.048. Por debajo de ese monto en ingreso mensual (que equivale a hasta 7 BPC), no se deberá pagar el tributo.

Así quedaron las franjas de aportes IRPF para quienes sí deben pagar este impuesto:

En la franja de 7 a 10 BPC, para ingresos de entre $ 48.049 a $ 68.640, la tasa es 10 %

es 10 % Más de 10 a 15 BPC (ingresos de entre $ 68.641 a $ 102.960), la tasa de 15 %

Más de 15 a 30 BPC (ingresos de entre $ 102.961 a $ 205.920), la tasa es 24 %

Más de 30 a 50 BPC (ingresos $ 209.921 a $ 343.200), la tasa es 25 %

Más de 50 a 75 BPC (ingresos de $ 343.201 a $ 514.800), la tasa es 27 %

Más de 75 a 115 BPC (ingresos de $ 514.801 a $ 789.360), la tasa es 31 %

Más de 115 BPC (ingresos de $ 789.361 en adelante), la tasa es del 36 %

Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

¿Quiénes tienen que presentar la declaración jurada de IRPF en 2026?

La DGI especificó a través de una comunicación oficial que las personas que tienen que presentar declaración jurada de IRPF son los trabajadores dependientes que se encuentran en las siguientes situaciones:

Superaron en el año fiscal 2025 los $ 963.510 nominales y no percibieron ingresos en el mes de diciembre de 2025.

Superaron en 2025 los $ 963.510 nominales y percibieron ingresos de más de un empleador (multi ingreso).

No superaron en 2025 los $ 963.510 nominales, pero tuvieron ingresos de más de una institución pagadora (multi ingreso) en forma simultánea y no presentaron el formulario 3100.

Optaron por la reducción del 5 % en los anticipos por el régimen de núcleo familiar.

La entidad tributaria indica que la categoría de multi ingreso también incluye a los trabajadores de la construcción, salud y educación, entre otros.

Si estos contribuyentes optan por declarar de forma individual, el formulario a presentar es el 1102. De hacer la declaración como núcleo familiar, corresponde presentar con el formulario 1103.

Persona presentando su declaración jurada de IRPF ante la DGI en línea. Foto: Canva.

En cuanto a los trabajadores independientes, la DGI informó que deberán presentar la declaración jurada de IRPF los trabajadores profesionales y no profesionales que hayan prestado servicios personales fuera de la relación de dependencia durante el año 2025 y no hayan tributado IRAE por esas rentas. A estas personas les corresponde presentar el formulario 1102 si declaran de forma individual, y el formulario 1103 si declaran como núcleo familiar.

La DGI agrega que también deberán presentar el formulario 1302 para declarar el IVA servicios personales, salvo que en su declaración del IRPF no hayan declarado este tipo de rentas.