El dólar en Uruguay sube por tercera jornada consecutiva, al seguir a Brasil, su principal referencia cambiaria

El dólar en Uruguay subió ayer por tercera jornada consecutiva y en un guarismo similar al del lunes: 0,13%. Así, el interbancario se negoció en promedio a $ 40,064. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40 y $ 40,15, para finalizar en $ 40,10 un 0,15% por encima del cierre del lunes.

En mayo, la moneda estadounidense baja 0,47%, mientras que en el año aumenta 2,62%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 87 transacciones por un monto de US$ 53,5 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 5 centésimos y cerró en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar aumentó ayer 0,28% y finalizó en 5,0211 reales. En el mes viene con un alza de 0,65%, aunque durante 2026 retrocede 8,75%.

El dólar oficial en Argentina se incrementó 1,03% ayer y cerró en 1.407,89 pesos argentinos. En mayo la lleva un aumento de 1,94%, no obstante en lo que va del año baja 3,53%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió dos unidades ayer y cerró en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En mayo el riesgo país lleva un alza de tres unidades, aunque en lo que va de 2026 baja tres puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo que mantuvo el Banco Central.