El dólar en Uruguay sube por cuarto día por el "efecto Medio Oriente" y alcanza un máximo en casi cinco meses

El dólar en Uruguay subió ayer por cuarto día consecutivo (por el efecto que generó en la divisa el conflicto bélico en Medio Oriente), esta vez 1,68%, y se negoció en promedio a $ 39,99. Este es el valor más alto desde el 15 de octubre de 2025 (cuando cotizó en $ 40,07).

La moneda estadounidense cotizó en la jornada entre $ 39,75 y $ 40,10 para finalizar en $ 40,05. El valor de cierre subió 1,14% respecto al del miércoles.

En lo que va de marzo, el dólar aumenta 4,14% y en 2026 el incremento es de 2,43%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 50 transacciones por un valor total de US$ 28,20 millones.

Un empleado cuenta billetes de 100 dólares estadounidenses, en un banco en Hanoi, Vietnam. 16 de mayo de 2016. El dólar subirá modestamente en lo que queda del año debido a la renovada especulación de que la Reserva Federal elevará pronto sus tasas de interés, según estrategas cambiarios encuestados por Reuters. REUTERS/Kham MERCADOS-DOLAR-EURO © Nguyen Huy Kham / Reuters

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 45 centésimos y cerró en $ 38,85 a la compra y $ 41,25, a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,68% ayer y cerró en 5,2447 reales. En lo que va de marzo sube 1,85%, aunque en el año cae 4,68%.

Fajos con billetes de cinco dólares en la Casa de la Moneda de Estados Unidos, mar 26, 2015. El dólar bajó el lunes frente a una cesta de destacadas monedas, presionado por débiles datos económicos en Estados Unidos que moderaron las expectativas respecto a un alza de las tasas de interés de la Reserva Federal durante este año. REUTERS/Gary Cameron GARY CAMERON

En Argentina, el dólar oficial subió 0,40% ayer y finalizó en 1.407,15 pesos argentinos. En lo que va de marzo lleva un alza de 0,73%, pero en el año retrocede 3,58%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, quedó estable ayer en 69 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va del mes, el riesgo país cae cuatro puntos y en el año sube tres unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,84%, levemente por encima del objetivo del Banco Central (5,75%).