Banco Central hace una pausa en la baja de la tasa de interés de referencia al sopesar situación en Medio Oriente, precios y más

El directorio del Banco Central (BCU), que preside Guillermo Tolosa, resolvió este martes por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia en 5,75%, es decir "el precio del dinero", haciendo una pausa en luego de siete reuniones consecutivo en que la autoridad monetaria bajó su Tasa de Política Monetaria. El Central argumentó que "la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles y los rubros administrados, se aceleró hasta 3,5% (en 12 meses a marzo)" y "los indicadores de actividad económica muestran señales de mejora en el primer trimestre de 2026".

La inflación en 12 meses a marzo se ubicó en 2,94%, "principalmente como consecuencia de la caída de los precios de frutas y verduras" y por debajo de la meta de 4,5% e incluso del rango tolerancia (de entre 3% y 6%) de la misma, dijo el comunicado del Comité de Política Monetaria (Copom) del BCU tras su reunión de este martes.

El Comité de Política Monetaria del Banco Central (BCU) en la reunión del martes 26 de abril de 2026. Foto: BCU.

El Central valora que si bien la inflación está bien por debajo de la meta, la subyacente (que excluye los precios de frutas y verduras, tarifas, entre otros) se aceleró a 3,5% en 12 meses meses a marzo. Por lo que otro recorte de tasa de interés podría ser contraproducente cuando se empiezan a ver presiones al alza en los precios. A su vez, la otra razón para bajar la tasa de interés que es apuntalar la actividad, tampoco está tan firme como en reuniones anteriores ya que "los indicadores de actividad económica muestran señales de mejora en el primer trimestre de 2026, impulsadas por el consumo privado".

El Central ve que "el escenario internacional luce especialmente incierto, con una volatilidad inusual en las monedas y en el precio de las materias primas. El precio del petróleo se mantiene por encima de los niveles previos al inicio del conflicto y se incrementan los costos logísticos, lo que genera presiones inflacionarias a nivel global".

Los posibles efectos de la decisión del BCU sobre el "precio del dinero"

La tasa de interés de referencia del BCU marca el "precio del dinero”. Así señaliza lo que les cuesta a los bancos hacerse de liquidez (pesos uruguayos en este caso) mediante préstamos entre sí a un día y entre estos y el Central. Luego los bancos toman como referencia esa tasa para determinar la que cobran a empresas y personas por los créditos que otorgan.

Una tasa todavía "expansiva", como en este caso, en teoría no promueve el ahorro y lo que busca es fomentar el consumo, es decir que las empresas y familias tienen incentivos a gastar esos pesos de forma de dinamizar la actividad (que en 2025 tuvo un crecimiento moderado de 1,8%). Aunque en los hechos, esto es más complejo e inciden otros factores.

No obstante, la pausa del BCU en la baja de tasas de interés es una señal clara para las empresas y el mercado financiero de que el BCU sigue atento ante una inflación que está por debajo del objetivo de 4,5%, aunque no tanto como en las reuniones previas, ya que ve ciertas presiones al alza en los precios y además ve un repunte de la actividad.

A su vez, esto tiene efectos sobre el precio del dólar. Una tasa expansiva en pesos en teoría, propiciaría una mayor demanda de dólares (porque para los inversores es más atractivo posicionarse en esa moneda que en la local) impulsando el valor de la moneda estadounidense hacia arriba.

Dólar. Foto: Archivo El País.

Aunque esto depende de otros factores, como por ejemplo las decisiones de la Reserva Federal (Fed, el banco central) de Estados Unidos que también estaba en un ciclo de baja de tasas (lo que impulsa hacia abajo "el precio del dinero", es decir del dólar). También influye la situación bélica en Medio Oriente, con la incertidumbre que genera en los inversores que suelen ir al dólar como refugio (y por ende impulsan su cotización al alza como en los últimos días, algo a lo que Uruguay no ha sido ajeno).