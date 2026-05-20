Venezuela liberará presos políticos: el número de excarcelaciones que anunció el gobierno

Un grupo de 300 personas serán liberadas esta semana en Venezuela, entre ellas los tres funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas detenidos y condenados por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, anunció ayer martes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, Rodríguez aseguró que estas liberaciones comenzaron el lunes, con la excarcelación de una adolescente de 16 años y de Merys Torres de Sequea, de 71 años, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de prisión por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el régimen de Nicolás Maduro en mayo de 2020.

“300 personas serán puestas en libertad, algunas (con) delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo, más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficio a esas personas”, explicó Rodríguez.

Además, serán liberadas “mujeres embarazadas o lactantes”, agregó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Estudiantes y familiares de presos políticos portan pancartas durante una protesta en Caracas. Foto: AFP

El diputado anuncia estas nuevas liberaciones tres meses después de que se aprobara la amnistía y cuando ONG y partidos opositores exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte en prisión del preso político Víctor Hugo Quero Navas, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Teresa Navas, quien falleció el domingo pasado.

El anuncio también se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. Entre ellos los expolicías Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, condenados a 30 años por disparar contra civiles en una manifestación en 2002. EFE