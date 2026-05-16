Gobierno venezolano reconoce la muerte de preso político y cientos de personas realizan misa en su honor

Más de 200 personas rindieron tributo ayer viernes en una misa en Caracas al preso político Víctor Quero Navas, cuya muerte el año pasado bajo custodia del Estado venezolano fue reconocida la semana pasada por el Gobierno, tras meses de búsqueda por parte de su madre, por lo que esperan que haya justicia.

La ceremonia en la Iglesia de la Candelaria, en el oeste de la capital, fue propicia también para exigir la liberación de los cientos de presos políticos que siguen detenidos en el país, pese a la amnistía aprobada hace casi tres meses.

Los asistentes, que llenaron el templo que alberga los restos del médico y santo venezolano José Gregorio Hernández, también se solidarizaron con Carmen Navas, la madre del fallecido, quien estaba sentada en la primera fila.

Maigualida García, de 65 años, admira su fortaleza. “Esto es dantesco, sencillamente dantesco. Me siento verdaderamente dolida. ¿En manos de quién estamos?”, dijo a EFE la mujer, quien pide justicia y libertad de los presos políticos.

Carmen Navas (C), madre del fallecido preso político Víctor Quero Navas, asiste a una misa en su honor en Caracas. Foto: AFP

A un lado de la entrada del presbiterio, había una pancarta “en memoria de Víctor Hugo Quero Navas”, quien “murió bajo custodia del Estado, tras permanecer desaparecido forzadamente desde enero de 2025”.

“Su madre lo buscó en (la cárcel) Rodeo I, pero las autoridades negaron su reclusión, ocultaron su muerte y destruyeron evidencia”, rezaba el escrito.

Todos los presentes, en su gran mayoría con ropas blancas y algunos con franelas que tenían mensajes a favor de la libertad de los presos políticos, se levantaron en el comienzo de la ceremonia, oficiada por el sacerdote Honegger Molina.

El religioso bajó del presbiterio para acercarse a la madre de Quero Navas y transmitirle un saludo del cardenal venezolano Baltazar Porras desde Barcelona, España, donde dijo que se encuentra ahora, y quien “elevó una oración al cielo” por su hijo.

Ella expresó que fue la fortaleza recibida la que la ayudó a encontrar a su hijo “hasta el final”.

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero Navas el pasado 7 de mayo, diez meses después del fallecimiento y luego de 16 meses de búsqueda y denuncias por parte de la madre. EFE