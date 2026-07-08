Una provincia de Canadá demandará a los creadores de ChatGPT tras un tiroteo ocurrido en un colegio

La provincia canadiense de Columbia Británica informó el pasado martes que prepara una demanda contra OpenAI por las presuntas fallas de la empresa al no denunciar las actividades violentas realizadas en ChatGPT por la autora de un tiroteo en una escuela. La atacante dejó más de 20 heridos y asesinó a seis personas en un establecimiento educativo de Tumbler Ridge, una localidad de unos 2400 habitantes. El ataque ocurrió en febrero de este año.

"La provincia está preparando medidas legales para responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial OpenAI y a sus responsables por no haber notificado a las fuerzas del orden sobre las incitaciones violentas realizadas en su plataforma ChatGPT por el perpetrador antes de la tragedia de Tumbler Ridge", declaró a la prensa la fiscal general de la provincia, Niki Sharma.

Jesse Van Rootselaar, una mujer trans de 18 años, mató a ocho personas en la pequeña comunidad minera de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica. OpenAI había suspendido una cuenta vinculada a ella en junio de 2025, ocho meses antes del tiroteo.

La cuenta fue bloqueada por preocupaciones relacionadas con un posible uso vinculado a actividades violentas, pero OpenAI sostuvo que no informó a la policía porque no existían indicios de un ataque inminente.

Cronología del ataque en la comunidad de Tumbler Ridge

El día del crimen, el 10 de febrero, Jesse asesinó en su casa a su madre y a su medio hermano de 11 años. En ese momento, la policía indicó que el doble homicidio ocurrió antes del ataque a la escuela. Los dos cuerpos fueron hallados por un familiar, que dio aviso a las autoridades, según informó la BBC en ese momento.

Sam Altman, CEO de OpenAI. Foto: KEVIN DIETSCH/AFP fotos

A primera hora de la tarde de ese día, la policía recibió una denuncia sobre un tirador en la ciudad. En la escuela se activó una alarma para que alumnos y docentes permanecieran donde estaban, con las puertas cerradas. El principal escenario del ataque fue la biblioteca. En total, una profesora y cinco estudiantes de entre 12 y 13 años fueron asesinados por Jesse. El cuerpo de la atacante fue hallado dentro de la escuela y las autoridades concluyeron que se quitó la vida.

O Globo/GDA