Una explosión destruye al menos diez propiedades y deja un muerto en una zona residencial de São Paulo

Una explosión sacudió una zona residencial en la Zona Oeste de São Paulo este lunes por la tarde y dejó al menos una persona fallecida. Información preliminar del Cuerpo de Bomberos indica que la explosión pudo haber sido causada por gas. Al menos diez propiedades resultaron afectadas. El incidente ocurrió en la Rua Doutor Benedito de Moraes Leme, en el barrio Jaguaré, alrededor de las 16:00.

Doce camiones de bomberos se encuentran en el lugar, además de un helicóptero de la Policía Militar. El cuerpo de bomberos reporta tres heridos y un fallecido. La víctima fue hallada sin vida, sepultada en el lugar de la explosión, según la capitana Karoline Magalhães, portavoz del Cuerpo de Bomberos.

Casa explode no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, causa teria relação com uma tubulação de gás.



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Según los informes, un edificio residencial contiguo al lugar de la explosión también resultó afectado, con ventanas destrozadas. En el momento de la explosión se estaban realizando obras de construcción en la zona. La información preliminar indica que Sabesp (empresa de agua y alcantarillado) estaba llevando a cabo trabajos en el área. Al ser contactada, la empresa declaró que había enviado un equipo al lugar y que continúa investigando el incidente.

Explosión destruye viviendas en Jaguaré, São Paulo, este lunes. Foto: Cuerpo de Bomberos de São Paulo.

O Globo contactó a Comgás (distribuidora de gas brasileña). La empresa informó que recibió una llamada sobre una fuga de gas en el lugar alrededor de las 15:00 horas, supuestamente causada por "trabajos de construcción de terceros". La empresa se dirigió al lugar y "eliminó la fuga". "La concesionaria aclara que no estaba realizando trabajos de mantenimiento en el lugar. La empresa permanece a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones", indica el texto.

"Es posible que diez viviendas se hayan visto afectadas. Tres víctimas fueron rescatadas, una de ellas empleada de Sabesp. Se busca a una persona desaparecida que vivía en una casa que se derrumbó",declaró Karoline Magalhães.

Por su parte el teniente Maxwell de Souza, de la Defensa Civil, declaró en una entrevista con TV Globo que uno de los hombres fue rescatado por vecinos. También se rescataron animales como perros, gatos y una tortuga.

O Globo/GDA