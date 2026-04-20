Un tigre saltó del escenario y caminó entre la gente en un circo de Rusia tras fallar la seguridad

Las autoridades rusas investigan un incidente ocurrido en un circo de la localidad de Rostov-on-Don, en el que un tigre saltó del escenario y comenzó a caminar entre el público sentado en las butacas.

Según consigna el medio local The Moscow Times, en el escenario habían tres tigres y dos entrenadores, preparándose para que los animales hicieran un truco. Sin embargo, cuando la barrera que separaba a la audiencia de los animales colapsó, uno de los tigres saltó sobre la misma y se dirigió a la zona en donde estaba sentado el público.

Videos difundidos en la red social Telegram, popular en Rusia, muestra como el tigre camina entre los asientos de forma calmada, sin prestarle mucha atención al público. Algunos de los espectadores huyeron del lugar asustados, mientras que otros se quedaron en sus asientos. Finalmente, uno de los entrenadores se acercó al animal para llevarlo hacia las filas del fondo, que estaban vacías.

De acuerdo a lo informado por el medio local, desde el circo pidieron por altavoz a los espectadores que se "quedaran calmados" o "la situación sería peor" mientras atrapaban al tigre. Los entrenadores lograron llevarse al animal a un contenedor de seguridad para su transporte. No se registraron heridos durante el incidente.

La Policía investiga este lunes si el circo incurrió en alguna violación de las normas de seguridad.