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El País Vida Actual

La historia de Yuji en México: el mono bebé rechazado por su manada que se refugia en un simio de juguete

Al igual que el famoso Punch en Japón, este ejemplar de extremidades largas cautiva en redes sociales. Expertos del Zoológico de Guadalajara trabajan en su alimentación y futura revinculación grupal.

15/04/2026, 15:21
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El bebé mono tiene 38 días de nacido.
El bebé mono tiene 38 días de nacido.
Foto: Zoológico de Guadalajara

La historia similar de “Punch”, el mono japonés que fue rechazado por su manada y se volvió viral en redes sociales por la forma en que se refugia en un chimpancé de peluche, tuvo en los últimos días una réplica en México, cuando se volvió tendencia un caso similar en el Zoológico de Guadalajara.

Se trata de “Yuji”, un mono de apenas 38 días de nacido que fue presentado por el personal del Zoológico que está a cargo de su cuidado, ya que fue rechazado por su madre y está en proceso para ser incorporado a su manada.

Él es “Yuji”, el Punch Mexicano

Por medio de TikTok, las cuidadoras de “Yuji” compartieron la historia del mono bebé que, al igual que "Punch", ha encontrado refugio en un peluche de apego.

En esta etapa, su alimentación depende de una fórmula de bebé con suplementos especiales y vitaminas que son clave para su desarrollo, asimismo mencionan que actualmente está realizando cuatro tomas al día. "Yuji" pertenece a la especie de primates conocida como mono patas, por sus largas patas y cuerpo delgado.

@zoologicoguadalajara Oficialmente estamos obsesionados 🐒✨😍 #zoologicoguadalajara #zoo #monopatas #monkeyland #conservacionanimal ♬ sonido original - Zoológico Guadalajara 🇲🇽

En los comentarios del video que ya tiene más de 600 mil reproducciones, los usuarios destacaron el aspecto del tierno bebé mono y bromearon con cambiarle el nombre.

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Quién es Punch, el mono viral que encontró refugio en un peluche

A finales de febrero, se hizo viral en redes sociales Punch, una cría de mono que había sido agredido por miembros de su manada. En los videos, se ve como lo golpean, lo empujan, lo tiran al piso. Y, tras sufrir un nuevo rechazo de los adultos que deberían cuidarlo, el pequeño primate toma de la mano a un peluche de orangután y se va buscar una esquina tranquila del recinto de simios para poder descansar.

Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales.
Un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales.
Foto: EFE/ Zoológico De La Ciudad Japonesa De Ichikawa.

Punch vive en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, ubicado en las afueras de Tokio. El animal sufrió el rechazo materno en el momento de su nacimiento: un visitante del lugar notó el peligro para la cría y dio aviso a los cuidadores. El equipo técnico intervino para preservar la vida del pequeño mono.

Kosuke Shikano, integrante del personal del parque, atribuyó el alejamiento de la madre a las altas temperaturas de la temporada estival durante el parto. Los macacos bebés requieren el contacto físico constante para el fortalecimiento de su musculatura y la obtención de seguridad, ya que sin este vínculo natural, el ejemplar pierde vitalidad en su entorno.

Los expertos buscaron alternativas para cubrir esta necesidad biológica y probaron primero con toallas de algodón y muñecos de trapo hasta que finalmente eligieron un orangután naranja de la marca IKEA.

El peluche cumple un rol clave en la rutina diaria de Punch: el animal posee ojos saltones y extremidades largas, que facilitan el agarre para el animal. Y, fundamentalmente, es parecido a un mono real, lo que podría ayudar a Punch a integrarse con su manada más adelante.

Con información de La Nación/GDA y Dann Silva de El Universal /GDA

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