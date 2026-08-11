Un radical a cargo de la seguridad: quién es el excomandante que definirá las políticas de defensa de Irán

Mohsen Rezaei, el nuevo responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, es un excomandante ultraconservador de la Guardia Revolucionaria cuyo nombramiento supone que el sector más radical está ganando terreno en el país persa.

Rezaei toma las riendas de órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exterior de la República Islámica, en un momento en que aún está en marcha la guerra con Estados Unidos e Israel.

Su nombramiento se produce mientras continúan los esfuerzos diplomáticos de países de la región, como Pakistán y Catar, para que Irán y Estados Unidos sellen la paz y se reabra el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del crudo mundial.

Rezaei, de 71 años, es una de las figuras más veteranas del aparato militar y político iraní. Llegó a la jefatura de la Guardia Revolucionaria en 1981, con apenas 27 años, y permaneció al frente del cuerpo hasta 1997, dirigiéndolo durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988).

El exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohsen Rezaei, habla con los medios. Foto: AFP

Durante aquellos ocho años, Rezaei se convirtió en uno de los principales responsables militares iraníes y participó en la definición de la estrategia de la República Islámica frente a Irak y sus aliados occidentales.

Bajo su mando, la Guardia Revolucionaria se convirtió en una estructura militar con un creciente peso en la seguridad, inteligencia y política iraníes.

Su larga permanencia al frente de la Guardia consolidó su posición dentro del sistema y le permitió mantener vínculos con distintas estructuras del poder.

Tras abandonar el mando militar, Rezaei continuó desempeñando puestos de máxima responsabilidad política: durante más de dos décadas fue secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia y posteriormente ocupó la vicepresidencia para Asuntos Económicos, entre 2021 y 2024. Lo que no logró cumplir fueron sus aspiraciones a la presidencia de Irán sin cumplir, tras haberse presentado sin éxito en tres ocasiones a las elecciones, en 2009, 2013 y 2021.

El perfil militar de Rezaei y su posición frente a Estados Unidos es lo que vuelve a cobrar especial relevancia con su llegada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Banderas iraníes ondean a lo largo del paseo marítimo de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

Rezaei ha defendido históricamente una política de desconfianza hacia Washington y, durante la reciente guerra, ha combinado su defensa de las negociaciones desde una posición de fuerza con duras advertencias contra Estados Unidos.

En junio, afirmó que “no permitiremos que Estados Unidos haga exigencias excesivas” y, en otra ocasión, advirtió de que una nueva agresión estadounidense tendría como respuesta “una andanada de misiles y drones”.

Su posición no implica, sin embargo, un rechazo absoluto de la vía diplomática, e incluso antes de la guerra dijo que “es mejor elegir la vía de la negociación, pero si comienza una guerra, no habrá alto el fuego”.

Ahora, esa posición adquiere especial importancia, ya que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional coordina las principales decisiones iraníes en materia de seguridad, defensa y política exterior y reúne a altos responsables políticos, militares y de seguridad, incluidos tres representantes del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí.

El peso del organismo en la política exterior quedó reflejado ayer lunes por el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Baqaei. “Cualquier negociación que lleve a cabo el Ministerio de Exteriores está bajo la supervisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”, afirmó Baqaei.

El investigador y analista sobre Irán y Oriente Medio Hamidreza Azizi consideró en X que la elección del militar ultraconservador como secretario del mayor aparato de seguridad “significa que el sector más radical del sistema está ganando terreno”. EFE

Una mujer camina frente a un mural del difunto líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en la plaza Valiasr, en Teherán. Foto: AFP

Mantienen cerrado el estrecho de Ormuz

Irán insistió ayer en que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, aunque reconoció que continúa el intercambio de mensajes a través de intermediarios, y afirmó que sus conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz se limitan a establecer una ruta segura de navegación. Irán anunció el sábado seis condiciones a Estados Unidos para la reapertura de Ormuz, entre ellas el pago de reparaciones de guerra.

