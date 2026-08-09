Un dron ruso con explosivos impacta en Bulgaria, y otros se divisan en los espacios aéreos de Rumanía y Alemania

Un dron que transportaba una “cantidad importante de explosivos” ingresó ayer sábado en territorio búlgaro y explotó cerca de la frontera con Rumania y de un gasoducto transbalcánico, anunció el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev. “El dron explotó en las inmediaciones del paso fronterizo de Kardam con Rumania”, cerca del mar Negro, en el noreste del país, “a unos 1.000 metros” de una estación de compresión del gasoducto transbalcánico que conecta Turquía con Ucrania, declaró Radev en un video difundido por el Gobierno en redes. “No hay víctimas”, añadió el jefe de Gobierno tras una reunión extraordinaria del consejo de seguridad de su gabinete.

Según explicó, la policía fronteriza rumana registró primero el sonido del aparato y posteriormente una patrulla de la policía fronteriza búlgara observó “una fuerte explosión acompañada de humo negro”.

“Hay algo que es seguro: el dron transportaba una cantidad considerable de explosivos, dado que la detonación pudo escucharse a distancia y produjo una columna de humo negro de esas características”, afirmó.

Los incidentes relacionados con drones se han multiplicado en los últimos meses en varios países de Europa del Este miembros de la OTAN y aliados de Ucrania frente a Rusia. Pero en el primer incidente de este tipo que ocurre en Bulgaria.

Vista del Kremlin de Moscú y la calle Vasilyevsky Spusk en el centro de Moscú. Foto: AFP

Rumania, que desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022 ha registrado frecuentes incursiones de drones, algunos de los cuales llegaron a estrellarse en su territorio, ordenó a finales de julio la expulsión de un miembro de la embajada rusa. “A raíz de este incidente, vamos a redistribuir efectivos y recursos de la policía fronteriza destinados a la detección de drones y a las operaciones antidrones”, añadió Radev.

Por otro lado, un portavoz del mando operativo de las Fuerzas Armadas alemanas informó también ayer que se detectaron drones sobre una instalación militar en el oeste del país que alberga un gran depósito subterráneo. El portavoz confirmó informaciones publicadas por la prensa alemana y señaló que el centro de seguridad del recinto de Mechernich había informado de los avistamientos a la policía el jueves. Luego, agentes acudieron al lugar y abrieron una investigación, añadió el portavoz.

Mechernich es una instalación del ejército que alberga componentes de los sistemas de defensa antiaérea Patriot. Dirigentes señalan a Rusia como responsable. AFP, EFE