Tragedia escolar en Turquía: una adolescente mató a una estudiante e hirió a otras siete en Estambul

Una adolescente mató a una alumna de secundaria e hirió a otras siete el martes durante un ataque con cuchillo en una escuela de Estambul, afirmó el ministro turco de Educación, Yusuf Tekin. La policía detuvo a la presunta agresora, de 15 años.

"Hemos perdido a una de las alumnas" en el ataque ocurrido a primera hora de la mañana en un centro de Basaksehir, en el noroeste de la ciudad, declaró el ministro.

El informe de las autoridades tras el ataque en Basaksehir

"Una de las alumnas, Eslem Sare Bulut, que estaba recibiendo tratamiento, falleció pese a todos los esfuerzos realizados. Las otras siete alumnas heridas siguen hospitalizadas", aseguró en X el Ministerio del Interior turco.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, indicó que la agresora apuñaló a las jóvenes "sin hacer distinción" e ingresó al colegio con su uniforme escolar.

"Vive en el mismo barrio, pero estudia en otro centro escolar", añadió.

Ola de violencia escolar que conmociona a Turquía

El país se ha visto conmocionado este año por dos ataques mortales en centros educativos, ocurridos de forma consecutiva en abril.

Uno de ellos tuvo lugar en un colegio en Kahramanmaras (sur), donde un adolescente de 14 años mató a un profesor y luego a nueve niños de 10 y 11 años.

La policía turca investiga el tiroteo que tuvo lugar en una escuela en el distrito de Siverek de Sanliurfa, Turquía, el 14 de abril de 2026 Foto: STRINGER/EFE

El autor, hijo de un policía jubilado, fue abatido en el lugar. Este tiroteo, el peor perpetrado en Turquía en un entorno escolar, provocó la destitución del viceministro de Educación.

El otro ocurrió un día antes en la provincia de Sanliurfa (sureste), donde un exalumno abrió fuego en su liceo e hirió a 16 personas antes de quitarse la vida.

Fuerzas de seguridad turcas en el lugar de un tiroteo ocurrido en una escuela del distrito de Siverek, en Turquía Foto: STRINGER/EFE

El mes pasado, un adolescente abrió fuego frente a una escuela en el oeste de Turquía, hiriendo a 11 alumnos —tres de ellos de gravedad— antes de ser detenido.

AFP