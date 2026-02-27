Tragedia en Milán: un tranvía descarriló, chocó contra un edificio y dejó dos muertos y al menos 38 heridos

Una jornada de luto y conmoción sacude a Milán este viernes tras el trágico descarrilamiento de un tranvía que terminó impactando violentamente contra la fachada de un edificio. El siniestro, ocurrido en las proximidades del casco histórico de la ciudad del norte de Italia, dejó un saldo confirmado de dos personas fallecidas y al menos 38 heridos de diversa entidad, según informaron fuentes policiales a la agencia AFP.

El accidente se produjo en un contexto de gran afluencia de público, dado que la capital lombarda se encuentra celebrando actualmente la Semana de la Moda.

La magnitud de la colisión movilizó de inmediato a múltiples unidades de emergencia y ambulancias, que trabajaron en el rescate de víctimas atrapadas entre los restos de la unidad amarilla y blanca. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, quien se hizo presente en el lugar de los hechos, confirmó que las víctimas fatales son un ciudadano italiano de aproximadamente 60 años y un inmigrante residente en la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los fallecidos fue arrollado por la unidad al momento del descarrilamiento, mientras que el segundo se encontraba dentro del vehículo como pasajero.

Descarrilamiento de un tranvía en Milán, Italia. Foto captura de video.

Las causas del accidente en investigación

Las primeras pericias realizadas en la zona del desastre sugieren que el siniestro no se debió a un desperfecto del material rodante. El alcalde Sala señaló ante la prensa local que "no parece que se tratara de un problema técnico, sino de algo relacionado con el conductor", apuntando a una posible omisión en la activación de un cambio de vía.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de una falla humana, mientras intentan determinar si el tranvía circulaba con exceso de velocidad, pese a que testigos presenciales indicaron que la formación avanzaba con rapidez antes de salirse de los rieles.

El escenario tras el choque fue descrito como devastador por quienes se encontraban en las inmediaciones de la tienda donde terminó incrustado el vagón. Valerio Gaglione, un transeúnte que presenció las tareas de rescate, relató a la prensa el horror de ver a un hombre atrapado por un brazo bajo la estructura del vehículo y a pasajeros ancianos cubiertos de sangre.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestó públicamente su "más sentido pésame" a las familias afectadas por esta tragedia que ha paralizado el ritmo habitual del centro milanés.