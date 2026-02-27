El invento que transforma la lluvia en electricidad: científicos encienden 50 luces LED con un panel pequeño

Un equipo de científicos de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín, en China, ha logrado un hito en el campo de las energías renovables experimentales al transformar el impacto cinético de las gotas de lluvia en energía eléctrica utilizable.

A través de un prototipo de apenas 0,3 metros cuadrados, los investigadores consiguieron alimentar de forma simultánea hasta 50 luces LED de uso doméstico, marcando un avance significativo en la diversificación de fuentes energéticas para escenarios donde la radiación solar es escasa o el viento es insuficiente.

La investigación, que fue documentada detalladamente en la prestigiosa revista National Science Review, presenta un sistema innovador denominado W-DEG (Water-integrated Droplet Electricity Generator).

A diferencia de los modelos precedentes que requerían estructuras pesadas y metales costosos, este ingenio utiliza el propio cuerpo de agua como una parte activa del circuito eléctrico. Según consignó el diario El Clarín, este desarrollo surge como una alternativa estratégica para complementar las redes actuales, ofreciendo un diseño modular, liviano y con una reducción de costos de fabricación cercana al 50%.

La tecnología W-DEG: cómo el agua se convierte en conductor

El secreto del funcionamiento del sistema W-DEG radica en su composición de tres capas: una superficie superior receptora, una película aislante y una base de agua acumulada que funciona como conductor. Cuando la gota impacta y se aplasta sobre la placa, se genera una redistribución de cargas eléctricas que completa el circuito.

En condiciones de laboratorio, se registraron picos de hasta 250 voltios por cada impacto. Además, para garantizar la eficiencia durante precipitaciones intensas, el panel cuenta con orificios de drenaje que evitan la saturación de la superficie, manteniéndola lista para nuevos impactos de gotas.

Producción de energía eólica y solar. Foto: Shutterstock.

Aunque el sistema no busca reemplazar a las grandes plantas solares o eólicas debido a que su rendimiento está sujeto a la intensidad del clima, sus aplicaciones actuales son sumamente prometedoras para consumos de baja demanda. El dispositivo es ideal para abastecer sensores de monitoreo de calidad de agua, niveles de salinidad o contaminación en entornos naturales. Gracias a que es un 80% más liviano que los generadores convencionales, se perfila como una solución de microiluminación y vigilancia remota para comunidades o zonas aisladas que carecen de una conexión estable a la red eléctrica tradicional.

El Tiempo/GDA